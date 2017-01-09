Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/01/2017 14:53

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'dan kÃ¶tÃ¼ haber

Ä°smail Kahraman

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ameliyat olan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman fenalaÅŸarak yeniden yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Pakistan ziyareti sÄ±rasÄ±nda içtiÄŸi bir sudan dolayÄ± baÅŸlangÄ±çta rahatsÄ±zlanan ve verilen ilaçlara raÄŸmen rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± daha da artan Ä°smail Kahraman, Güven Hastanesinde ameliyat edilmiÅŸti. Ameliyat sonrasÄ± TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "SayÄ±n Ä°smail Kahraman yapÄ±lan tÄ±bbi deÄŸerlendirmeleri sonucunda infeksiyon hastalÄ±ÄŸÄ± teÅŸhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere hastaneye yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denilmiÅŸti.Sözcü gazetesinden SaygÄ± Öztürk'ün haberine göre; normal odaya alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geçmeyen Ä°smail Kahraman yeniden yoÄŸun bakÄ±m servisine alÄ±ndÄ±.

 
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