Ä°stanbul'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 122 santimetreyi geÃ§ti

Ä°stanbul'da Cuma akÅŸamÄ±ndan bu yana aralÄ±ksÄ±z devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 122 santimetreye ulaÅŸtÄ±

Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan ve gece de aralÄ±klarla süren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, il genelinde yer yer tipi ÅŸeklinde devam ediyor.Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 6 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinde kent genelinde etkili olmaya baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, özellikle sabah saatlerinden itibaren BoÄŸaz çevresi, Beykoz, SarÄ±yer, Ümraniye, Maslak, KaÄŸÄ±thane, Fatih, BeÅŸiktaÅŸ, KavacÄ±k, ÅžiÅŸli, Eyüp, Arnavyutköy, Sultangazi, Kemerburgaz bölgelerinde tipi ÅŸeklinde sürüyor.

Meteorolojiden kuvvetti kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Ä°BB ekipleri gece boyunca TEM kara yolunda, kara yollarÄ± ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açÄ±k tutulmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. AyrÄ±ca çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda ilçe belediyelere de ek tuz takviyesi yapÄ±ldÄ±.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan itibaren Ä°BB ekipleri, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda toplam 60 bin ton tuz ile 400 ton solüsyon kullandÄ±.

Ä°lçe belediyelere ise ara sokaklarda kullanmak için toplam 40 ton tuz yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.

Bu arada trafikte bekleyen vatandaÅŸlara da mobil büfelerden kumanya, çay ve hazÄ±r çorba daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ± ise 24 saat hizmet vermeye devam etti.Gece boyunca, Park Bahçeler, KatÄ± AtÄ±k ve ZabÄ±ta müdürlükleri ekipleri ile Ä°SFALT, Ä°STAÇ, 153 Beyaz Masa ekipleri sahada, üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarÄ±nda kar küreme ve tuzlama çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.

KÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±, AKOM'da toplanan itfaiye, AFAD, emniyet, AYEDAÅž, BEDAÅž, TÄ°AÅž, Ä°GDAÅž, Ä°SKÄ°, Åžehir HatlarÄ±, Metro Ä°stanbul, Ä°ETT, Ä°CA (YSS Köprüsü) KarayollarÄ±, Ä°BB Trafik olmak üzere 27 ayrÄ± birimin yöneticileri tarafÄ±ndan koordine edildi.

Yolda kalan 250 tÄ±r ve aÄŸÄ±r vasÄ±ta ekipler tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla çevre yollarÄ±nda kÄ±ÅŸ lastiÄŸi veya zincir takmayarak yolda kalan 250 tÄ±r ve aÄŸÄ±r vasÄ±ta, itfaiye ve yol bakÄ±m ekiplerince çekildi.Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rmasÄ± nedeniyle sahipsiz hayvanlarÄ±n aç kalmamasÄ± için de birçok noktada besleme çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüyor.

Veteriner Hizmetleri MüdürlüÄŸünce, soÄŸuk havanÄ±n etkisini artÄ±rmasÄ±yla belirli aralÄ±klarla, ormanlÄ±k alanlar baÅŸta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bÄ±rakÄ±lÄ±yor.

AyrÄ±ca besleme noktalarÄ±nda tÄ±bbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veteriner hekim kontrolü altÄ±nda alÄ±narak, tedavi ediliyor.

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Çatalca'da 122 santimetreye ulaÅŸtÄ±

Ä°stanbul'da saat 08.00 itibarÄ±yla kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± Çatalca-SubaÅŸÄ±'nda 122, HadÄ±mköy, YassÄ±ören'de 105, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 68, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, Beylikdüzü, GaziosmanpaÅŸa'da 62, AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer, Zekeriyaköy'de 55, AlemdaÄŸ, Ömerli, Alibeyköy, KaÄŸÄ±thane, Maslak'ta 45, UÄŸur Mumcu, ÇamlÄ±ca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 35, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 30, AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±köy, Üsküdar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ, BakÄ±rköy'de 20-25, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 10-15 santimetre olarak ölçüldü.

Ä°BB ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden itibaren bin 347 araç ve iÅŸ makinesiyle 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptÄ±.Ä°BB Yol BakÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kar küreme ekipleri, gece saatlerinden sabaha kadar 9 bin 528 ton tuz, 42 ton solüsyon kullandÄ±.Öte yandan 834 evsiz vatandaÅŸ da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.