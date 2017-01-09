Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±da yaralanan polis Fethi Sekin'in kahramanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan Ã§evik kuvvet polisi OÄŸuzhan Batuhan Atik, o gÃ¼n neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak kahraman polis Fethi Sekin'in neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

Ä°zmir Adliyesi önündeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 27 yaÅŸÄ±ndaki çevik kuvvet polisi OÄŸuzhan Batuhan Atik, o gün yaÅŸadÄ±klarÄ± ile ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in kahramanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Atik, "Fethi abi büyük bir kahramanlÄ±k yaptÄ±. DüÅŸünmeden kalaÅŸnikofun önüne vücudunu siper etti. 'BaÅŸkalarÄ±nÄ±n çocuklarÄ± yetim kalmasÄ±n' diye kendi çocuklarÄ±nÄ± yetim bÄ±raktÄ±." dedi.

Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± önünde 5 Ocak PerÅŸembe günü yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan ve tedavisi Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde süren Atik, biri polis diÄŸeri adliye çalÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu, 2 teröristin de ölü ele geçirildiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± AA muhabirine anlattÄ±.

Teröristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n çarpmasÄ± sonucu ayak baÄŸlarÄ± kopan Atik, olayÄ±n meydana geldiÄŸi yerde çevik kuvvet aracÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SilahçÄ± deÄŸiÅŸimi için adliyenin C kapÄ±sÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±m. Polis kulübesinin oradan yola doÄŸru indiÄŸimde karÅŸÄ± ÅŸeritten gelen araç beni görünce üstüme kÄ±rdÄ± ve bana çarptÄ±. Bir saniyelik bir olay. ÇarptÄ±ktan sonra durdu, terörist ÅŸoför kapÄ±sÄ±nÄ± açÄ±p kaçmaya baÅŸladÄ±. Ben o sÄ±rada yere düÅŸtüm. Fethi abinin arkasÄ±ndan koÅŸtuÄŸunu gördüm. Yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçtiler, refüjü aÅŸtÄ±lar ve araç patladÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle aracÄ±n birkaç metre ötesindeydim. ArkasÄ±ndan patlama oldu. Patlama esnasÄ±nda yerde olduÄŸum için çok fazla etkilenmedim. Patlama olduktan sonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Biri beni mi getirdi yoksa kendim mi geldim bilmiyorum. Patlama sesini de hatÄ±rlamÄ±yorum. Sadece önümden alevlerin geçtiÄŸini gördüm."

"Ömer Halisdemir gibi canÄ±nÄ± verdi"

Atik, ülkenin güvenlik güçleri olarak vatan, devlet, millet için seve seve canlarÄ±nÄ± vereceklerini, ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in de bunun örneÄŸini gösterdiÄŸini dile getirerek, "Allah ondan razÄ± olsun, mekanÄ± cennet olsun, RabbÄ±m ÅŸehadetini kabul etsin." dedi.

Åžehit polis memuru Sekin'i örnek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Sekin'in 15 Temmuz kahramanlarÄ±ndan ÅŸehit astsubay Ömer Halisdemir gibi canÄ±nÄ± verdiÄŸini ifade eden Atik, ÅŸöyle devam etti:

"Fethi abinin daha bomba patlamadan önce teröristin arkasÄ±ndan havaya iki el ateÅŸ ettiÄŸini duydum. Bomba patladÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± müdahaleyi hatÄ±rlamÄ±yorum. BombalÄ± aracÄ±n çarpmasÄ± sonucu ayak baÄŸlarÄ±mda kopma var. Patlama esnasÄ±nda yerde olduÄŸum için ufak sÄ±yrÄ±klarla atlattÄ±m. Ä°nÅŸallah yeniden görevimin baÅŸÄ±na döneceÄŸim ve ne görev verilirse seve seve yerine getireceÄŸim.

Teröristlerin sonu gelecek inÅŸallah. Devletimiz gayet net ÅŸekilde bu konuda kararlÄ±. Biz de devletimiz ne görev verirse son nefesimize kadar bunu yerine getireceÄŸiz. PKK, FETÖ, DEAÅž ile sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. Devletimiz her zaman yanÄ±mÄ±zda. Milletimiz bizden dualarÄ±nÄ± eksik etmesin. El birliÄŸiyle bunlarÄ±n üstesinden geleceÄŸiz."

"Büyük kahramanlÄ±k sergiledi"

Kendisine çarpan bombalÄ± araçtan inen bir kiÅŸiyi gördüÄŸünü ifade eden Atik, "Fethi abiden Allah razÄ± olsun. Diyecek bir ÅŸey bulamÄ±yorum. Fethi abi büyük bir kahramanlÄ±k yaptÄ±. DüÅŸünmeden kalaÅŸnikofun önüne vücudunu siper etti. Devleti, milleti, halkÄ± için kendini seve seve feda etti. 'BaÅŸkalarÄ±nÄ±n çocuklarÄ± yetim kalmasÄ±n' diye kendi çocuklarÄ±nÄ± yetim bÄ±raktÄ±. Åžehit Ömer Halisdemir'in üstlendiÄŸi görevi yerine getirdi. Onlarca sivil kaybÄ±n önüne geçerek büyük kahramanlÄ±k gösterdi. Allah razÄ± olsun." diye konuÅŸtu.

Annesi oÄŸluyla gurur duyuyor

Hastanede oÄŸlunun baÅŸÄ±nda duran 53 yaÅŸÄ±ndaki anne Hanife Atik de oÄŸlunun hainleri temizlemesi için polis olmasÄ±nÄ± istediÄŸini, böyle bir evlat yetiÅŸtirdiÄŸi için mutlu olduÄŸunu, evlatlarÄ±yla gurur duyduÄŸunu söyledi.

Hainlerin ülkeden temizlenmesini isteyen Atik, "Analar bu vatana, millete aslanlar gibi evlatlarÄ±nÄ± yetiÅŸtiriyor. OÄŸlumun kanÄ±nÄ±n son damlasÄ±na kadar görev yapmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bunu yapmak zorunda. VatandÄ±r bu, yapacak. Böyle büyüklerimiz, böyle yiÄŸitlerimiz olduÄŸu sürece terör bitecek." dedi.

Hastanede bulunduklarÄ± günden bu yana yetkililerin kendilerini ziyaret ettiÄŸini ve bundan büyük bir ÅŸeref duyduklarÄ±nÄ± anlatan Atik, ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin için ise "Allah nurlar içinde yatÄ±rsÄ±n. Çok can kurtardÄ±. MekanÄ± cennet olsun." ifadelerini kullandÄ±.