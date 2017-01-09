Ä°stanbul'da 10 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ okullar tatil mi

Åžiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã¶ÄŸrenciler yarÄ±n okullarÄ±n tatil olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin bu konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ä°stanbul'da devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tüm öÄŸrenciler 'Ä°stanbul'da yarÄ±n (10 Ocak SalÄ±) okullar tatil mi?' sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± merak ediyordu. AçÄ±klama Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'den geldi. Ä°stanbul'da yarÄ±n da okullar tatil edildi.

Vali Vasip Åžahin kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kentte bugün kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda mesainin 15.30'a çekildiÄŸini açÄ±kladÄ±. Vali Åžahin'in öÄŸleden sonra veya akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul'da kar tatilinin uzatÄ±lÄ±p uzatÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± bekleniyor.

KAR ETKÄ°SÄ°NÄ° ARTIRACAK

Ä°stanbul'da devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n akÅŸam geç saatlere kadar etkisini arttÄ±rarak süreceÄŸi bildirildi. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ÅŸehri 6 Ocak Cuma akÅŸamÄ±ndan itibaren etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, il genelinde yer yer tipi ÅŸeklinde devam ediyor. YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± 24 saat aralÄ±ksÄ±z sürürken, ÅŸehrin bazÄ± noktalarÄ±nda ölçülen kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle: "Çatalca-SubaÅŸÄ±'nda 130, HadÄ±mköy-YassÄ±ören'de 120, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 111, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, Beylikdüzü, GaziosmanpaÅŸa'da 75, AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer, Zekeriyaköy'de 87, AlemdaÄŸ, Ömerli, Alibeyköy, KaÄŸÄ±thane, Maslak'ta 69, UÄŸur Mumcu, ÇamlÄ±ca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 77, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 67, AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±köy, Üsküdar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ, BakÄ±rköy'de 69, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 40-45 santimetre." Bu arada, öÄŸle saatlerinde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 1 dereceye kadar düÅŸen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün bir kÄ±smÄ±nÄ±n da buz tuttuÄŸu görüldü. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gece saatlerinde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 dereceye kadar düÅŸmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE SALI GÜNÜ OKULLAR TATÄ°L

Çanakkale’de tüm okullar salÄ± günü tatil edildi. Çanakkale ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan duyuruda, “Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, AyvacÄ±k, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiÅŸtir” denildi.

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATÄ°L EDÄ°LDÄ°

Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatÄ±ldÄ±. Tokat Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Levent YazÄ±cÄ±, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarÄ±n 1 gün süre ile tatil edildiÄŸini söyledi. Ä°l genelinde aralÄ±klarla devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatÄ±lÄ±rken, Tokat ValiliÄŸi tarafÄ±ndan kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

BALIKESÄ°R (BANDIRMA VE GÖNEN)

BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ve Gönen Ä°lçelerinde, 10 Ocak SalÄ± günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi. Marmara bölgesinde etkili olan kar ve tipi BalÄ±kesir’in BandÄ±rma ve Gönen ilçelerinde, anaokulu, ilk, orta ve liselerde okullarÄ±n bir gün tatil olmasÄ±na neden oldu. Bu iki ilçede, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan engelli ve hamile personel de idari izinli sayÄ±lacak.

YALOVA'DA SALI GÜNÜ OKULLAR TATÄ°L

Yalova ValiliÄŸi’nden yapÄ±lan açÄ±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n okullarÄ±n bir gün tatil edildiÄŸi duyuruldu. Valilik açÄ±klamasÄ±nda, "Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam etmesi ve yoÄŸun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokullarÄ±, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 SalÄ± günü bir gün süre ile eÄŸitim ve öÄŸretime ara verilmesi uygun görülmüÅŸtür. AynÄ± gün kamu kurum ve kuruluÅŸlarda çalÄ±ÅŸan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayÄ±lacaklardÄ±r" denildi.