Kahraman polisin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yer karanfillerle doldu

Ä°zmir'deki patlamada ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru Fethi Sekin'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yere karanfil bÄ±raktÄ±lar

Ä°zmir Adliyesi önündeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit düÅŸen polis memuru Fethi Sekin'in ÅŸehit düÅŸtüÄŸü yer, vatandaÅŸlarÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± karanfillerle doldu.

Ä°zmir'de 5 Ocak'taki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± adliyenin C kapÄ±sÄ± önündeki polis noktasÄ±na gelen vatandaÅŸlar, karanfiller ve yazdÄ±klarÄ± notlarÄ± bÄ±rakÄ±yor.

Åžehitler için dualar eden vatandaÅŸlar, terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda büyük kahramanlÄ±k örneÄŸi gösteren polis memuru Sekin'in adliye önünde ÅŸehit düÅŸtüÄŸü yere de karanfiller ve Türk bayraÄŸÄ± bÄ±raktÄ±.

Çevredeki bazÄ± binalara Sekin'in fotoÄŸraflarÄ± asÄ±ldÄ±.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi polis noktasÄ±na asÄ±lan, Seyit OnbaÅŸÄ±, Astsubay Ömer Halisdemir ve polis memuru Fethi Sekin'in resimlerinin bulunduÄŸu, "Bizdeki Seyitler yarÄ±n Ömer olur, bir baÅŸka gün Fethi" yazan büyük pankart da dikkati çekti.

Terörü kÄ±nayan vatandaÅŸlardan Ali Erol Diker (53), ÅŸehit polis Sekin'in büyük kahramanlÄ±k gösterdiÄŸini belirterek, "O olmasaydÄ± ÅŸehit sayÄ±sÄ± daha da artabilirdi." dedi.

Arel Arel (40) de Ä°zmir'in ve adliye çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ÅŸehitlere çok ÅŸey borçlu olduÄŸunu ifade etti.

"Sekin, Ömer Halisdemir gibi olmak istiyordu"

Bölgedeki Adliye Kafe'de çalÄ±ÅŸan, ÅŸehit polis memuru Sekin'in arkadaÅŸÄ± Öztürk Uçar (40) ise olay günü teröristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± bomba yüklü aracÄ±n, polis noktasÄ± önünde duran trafik polislerine ait motosiklete çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸünü söyledi.

Bu sÄ±rada patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Uçar, ÅŸehit polis Fethi Sekin'in de baÄŸÄ±rarak teröristlerin peÅŸinden koÅŸtuÄŸunu dile getirdi.

Sekin'in bir kahraman olduÄŸunu vurgulayan Uçar, "Fethi aÄŸabey 'Kahpelere sÄ±kÄ±n' diye baÄŸÄ±rÄ±yordu. Biz ne olduÄŸunu anlamadÄ±k, ÅŸimÅŸek çaktÄ± zannettik. Åžehit polisimiz son ana kadar teröristlere kurÅŸun sÄ±ktÄ±. Yere düÅŸünce Fethi aÄŸabey kendini savunuyor, kurÅŸunu bitti zannettik. KalleÅŸlerden biri Fethi aÄŸabeyi arkasÄ±ndan ateÅŸ edip, ÅŸehit etti. 10 saniye sürmedi, polisler geldi sÄ±kmaya baÅŸladÄ±." dedi.

Fethi Sekin'in her sabah kafeye gelip çay içtiÄŸini belirten Uçar, ÅŸehit polisin, motosikletle eve gidip geldiÄŸinde üÅŸümemesi için kendisine montunu verdiÄŸini de söyledi. Uçar, "HayÄ±rsever bir insandÄ±. Bugün adliye varsa onun sayesinde var." diye konuÅŸtu.

Sekin'in 15 Temmuz darbe giriÅŸimininde ÅŸehit olan Astsubay Ömer Halisdemir gibi olmak istediÄŸini ifade eden Uçar, ÅŸu anÄ±sÄ±nÄ± anlattÄ±:

"15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Fethi aÄŸabeyle ÅŸehit Ömer Halisdemir'i konuÅŸtuk. 'NasÄ±l kafasÄ±na sÄ±ktÄ±' dedik. 'KeÅŸke bana da öyle bir mertebe nasip olsa ben de Ömer Halisdemir gibi olsam' dedi. Bizde 'AÄŸabey sen akÅŸama kadar arabalara bakÄ±yorsun nasÄ±l öyle bir ÅŸey olur' diyorduk. Åžehitlik nasip oldu. Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler olduÄŸu müddetçe korkmamÄ±za gerek yok. KalaÅŸnikofa karÅŸÄ± beylik tabancasÄ±yla vücudunu siper etti. YiÄŸit bir insandÄ±."