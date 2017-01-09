Ä°zmir iÃ§in kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°zmir, AydÄ±n ve Manisa illeri iÃ§in kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji, Ä°zmir, AydÄ±n ve Manisa çevreleri için kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 3 ila 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 ila 15 santimetre kalÄ±nlÄ±ÄŸa ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n öÄŸle saatlerinden sonra karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yaÄŸmura dönmesi bekleniyor.AçÄ±klamada vatandaÅŸlardan meydana gelecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± istendi.