Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/01/2017 16:27

Ä°zmir iÃ§in kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

izmir

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°zmir, AydÄ±n ve Manisa illeri iÃ§in kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji, Ä°zmir, AydÄ±n ve Manisa çevreleri için kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 3 ila 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 ila 15 santimetre kalÄ±nlÄ±ÄŸa ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n öÄŸle saatlerinden sonra karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yaÄŸmura dönmesi bekleniyor.AçÄ±klamada vatandaÅŸlardan meydana gelecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± istendi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

trafik kazasÄ±

Minik futbolcularÄ± taÅŸÄ±yan otobÃ¼s devrildi

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esinde Bucaspor Futbol Akademisi'nin minik Ã¶ÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucunda facia yaÅŸandÄ±

meclis Ã¶nÃ¼nde mÃ¼dahale

GÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen fotoÄŸraf ile ilgili gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

TBMM'ye yÃ¼rÃ¼yen vatandaÅŸlara polis mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraftaki kiÅŸiyle ilgili gerÃ§ek sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±

fethi sekin

Åžehit polis Fethi Sekin ile ilgili acÄ± detay

Ä°zmir'deki patlamada bÃ¼yÃ¼k bir kahramanlÄ±k gÃ¶steren ÅŸehit polis Fethi Sekin'in oÄŸlunun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde topraÄŸa verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi