Åžehit polis Fethi Sekin ile ilgili acÄ± detay

Ä°zmir'deki patlamada bÃ¼yÃ¼k bir kahramanlÄ±k gÃ¶steren ÅŸehit polis Fethi Sekin'in oÄŸlunun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde topraÄŸa verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda dikkati ve kahramanlÄ±ÄŸÄ± sayesinde büyük bir faciayÄ± önleyen ElazÄ±ÄŸlÄ± polis memuru Fethi Sekin'in kardeÅŸi Ahmet Sekin ve dayÄ±sÄ± Hikmet Kürüm, kahraman ÅŸehit polisi anlattÄ±. KardeÅŸ Sekin, aÄŸabeyinin naaÅŸÄ±nÄ±n oÄŸlu Burak Tolunay'Ä±n doÄŸum gününde topraÄŸa verildiÄŸini söyledi.

Ahmet Sekin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda vatan, millet, bayrak ve Allah aÅŸkÄ±yla ÅŸehadete koÅŸan aÄŸabeyinin, kahramanlÄ±ÄŸÄ±yla Türk milletinin gururu olduÄŸunu belirtti.

AÄŸabeyinin vatanÄ±na ve milletine duyduÄŸu sevgisi, inancÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iyi yürekliliÄŸi ve alçak gönüllülüÄŸüyle örnek bir kiÅŸiliÄŸe sahip olduÄŸunu, kardeÅŸleri olarak onu hep kendilerine örnek almaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Sekin, ''ÇocukluÄŸundan beri mangal gibi yüreÄŸi vardÄ±, delikanlÄ±lÄ±ÄŸÄ± vardÄ±. Hiçbir ÅŸeyden korkmazdÄ±, herkesten önce atÄ±lÄ±rdÄ±. Her ÅŸekilde bizleri korumaya çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ±. AynÄ± ÅŸekilde bunu Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ± esnasÄ±nda vatanÄ± ve milleti için yaptÄ±.'' dedi.

''MesleÄŸinin hakkÄ±nÄ± vererek çalÄ±ÅŸÄ±yordu''

AÄŸabeyinin polis memuru olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± özverili çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla hem çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n hem de onu tanÄ±ma imkanÄ± bulan herkesin sevgisini kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Sekin, onu tanÄ±yan insanlardan bunu sürekli duyduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

KazayÄ± önlemiÅŸti

Sekin, aÄŸabeyi ÅŸehit Fethi Sekin'in görevine sadÄ±k ve devletten aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ± sonuna kadar hak etmek için büyük özveriyle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

''SanÄ±rÄ±m 2013 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de freni patlayan bir kamyon vardÄ±. Ona eskortluk yapÄ±p ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na kadar çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum, olasÄ± trafik kazasÄ±nÄ± önlemiÅŸ, bu sayede insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarmÄ±ÅŸtÄ±. Bingöl'de görev yaparken de gecesi gündüzü aynÄ±ydÄ± zaten. Geceleri pusuya çÄ±karlardÄ±, gündüzleri de aynÄ± ÅŸekilde asayiÅŸi tesis ederlerdi. Gecesini gündüzüne katmÄ±ÅŸ, her an vatanÄ± için canÄ±nÄ± feda edebilecek karakterde bir insandÄ± ve aynÄ± ÅŸekilde vatan için canÄ±nÄ± verdi.''

OÄŸlunun doÄŸum gününde cenaze töreni oldu

Sekin, 7 kardeÅŸ olduklarÄ±nÄ± ve küçüklüklerinden itibaren anne ve babadan gelen terbiye ile Allah sevgisi, vatan, millet, bayrak sevgisiyle büyüdüklerini kaydetti.

Bu yetiÅŸtirme ÅŸekli dolayÄ±sÄ±yla aÄŸabeyinin Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hiç çekinmeden vatan hainleri ile çatÄ±ÅŸmaya girdiÄŸini ve büyük bir faciayÄ± önledikten sonra ÅŸehit düÅŸtüÄŸünü belirten Sekin, sadece kendilerinin deÄŸil Ä°zmir'in de bir aÄŸabeyini kaybettiÄŸini söyledi.

AÄŸabeyi Fethi Sekin'i, 12 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeni Burak Tolunay Sekin'in doÄŸum gününde topraÄŸa verdiklerini aktaran Sekin, ''Daha önceki doÄŸum günlerinde yeÄŸenimin yanÄ±nda bulunamadÄ±m. Åžimdi öyle kötü bir durumda ki babasÄ±nÄ± doÄŸum gününde topraÄŸa verdik, ruhu ÅŸad olsun. Buradan yeÄŸenimin doÄŸum gününü kutluyorum.'' diye konuÅŸtu.

Bu ülkenin ekmeÄŸini yiyip, suyunu içip bu cennet vatana hainlik edenlerin ÅŸehit kanÄ±yla sulanmÄ±ÅŸ bu topraklar üzerinde yaÅŸamalarÄ±na izin verilmemesi gerektiÄŸini ifade eden Sekin, ''Bu ÅŸerefsizlerin idamÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.

Åžehidin dayÄ±sÄ± Hikmet Kürüm ise rahmetle yad ettiÄŸi yeÄŸeninin, çocukluÄŸundan beri mert, dürüst, saygÄ±deÄŸer ve sevgi dolu kiÅŸiliÄŸe sahip olduÄŸunu ve her zaman için onunla iftihar ettiklerini söyledi.

YeÄŸeninin, hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± esnasÄ±nda 3 çocuÄŸunun öksüz kalabileceÄŸini düÅŸünmeden büyük bir yiÄŸitlik, inanç ve vatanseverlikle, ellerinde aÄŸÄ±r silahlar bulunan teröristlerle çatÄ±ÅŸmaya girdiÄŸini ve büyük bir faciayÄ± önledikten sonra ÅŸehit düÅŸtüÄŸünü belirten Kürüm, ''Bunlar için gereken ceza idamdÄ±r, idam istiyoruz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da buradan teÅŸekkür ediyorum. 10 gün kadar önce bir programda dedi ki 'gereken yapÄ±lacaktÄ±r'. Kolluk kuvvetlerimiz gerektiÄŸi yerde gerekeni yapsÄ±nlar yeÄŸenim gibi.'' diye konuÅŸtu.

''Türk-Kürt ayrÄ±mÄ± yok''

Åžehit yeÄŸeni ile vefatÄ±ndan önceki son görüÅŸmesini de anlatan Kürüm, son dönemde yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili düÅŸüncelerini sorduÄŸu yeÄŸeninin "DayÄ± fÄ±rsat elime geçerse ben (teröristlerin) hiç gözünün yaÅŸÄ±na bakmam, sÄ±karÄ±m, vururum. ÖleceÄŸimi dahi bilsem vatanÄ±m ve milletim için yaparÄ±m." dediÄŸini söyledi.

Kürüm, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

''Kürt-Türk ayrÄ±mÄ± yok. Ben 7 yaÅŸÄ±ndan sonra Türkçe'yi öÄŸrendim ama biz Türk kökenliyiz, Orta Asya'dan gelmeyiz. Kökenimizle ve TürklüÄŸümüz ile daima onur duymuÅŸuzdur. Ülkemizi parçalamak isteyen dÄ±ÅŸ mihraklar, bu Kürtlük davasÄ±nÄ± öne sürmüÅŸlerdir. Bu ülkede Kürt-Türk ayrÄ±mÄ± yoktur. Kürtlerin çoÄŸunluÄŸu bunu çok iyi biliyor, bizler de biliyoruz.''