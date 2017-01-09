GÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen fotoÄŸraf ile ilgili gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

TBMM'ye yÃ¼rÃ¼yen vatandaÅŸlara polis mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraftaki kiÅŸiyle ilgili gerÃ§ek sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±

'BaÅŸkanlÄ±k sistemine hayÄ±r' diyen çok sayÄ±da yurttaÅŸ bugün TBMM'ye yürüdü. Meclis'teki kritik görüÅŸmeler öncesi gerçekleÅŸtirilen protesto gösterine polis; TOMA, biber gazÄ± ve plastik mermilerle müdahale etti.

Meclis önündeki müdahale sÄ±rasÄ±nda yurttaÅŸlarla polis arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar da yaÅŸandÄ±. Bu tartÄ±ÅŸmalardan biri sÄ±rasÄ±nda çekilen fotoÄŸraf, sosyal medyanÄ±n gündemine oturdu.

FotoÄŸrafta bir kadÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±nÄ± kapatÄ±p onu olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan kiÅŸi önce polis zannedildi. Söz konusu kiÅŸinin CHP Ankara AltÄ±ndaÄŸ Ä°lçe BaÅŸkanÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Cumhuriyet'e konuÅŸan Servet Akman fotoÄŸrafla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Kendisi bizim Çankaya ilçe üyemiz. GözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken sert tepki vermesin diye polisin elinden almak isterken, aÄŸzÄ±nÄ± kapatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m."