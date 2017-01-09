Minik futbolcularÄ± taÅŸÄ±yan otobÃ¼s devrildi

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esinde Bucaspor Futbol Akademisi'nin minik Ã¶ÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucunda facia yaÅŸandÄ±

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilçesinde, Bucaspor Futbol Akademisi'nin minik öÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan otobüs ÅŸarampole devrildi. Otobüste bulunan öÄŸrenciler kazayÄ± yara almadan atlattÄ±.Edinilen bilgiye göre, antrenman için TorbalÄ± ilçesinde baÄŸlÄ± AyrancÄ±lar'a giden Bucaspor Futbol Akademisi'nin minik öÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan otobüs, buzlanma sonucu yoldan çÄ±kÄ±p ÅŸarampole girmesiyle bir anda devrildi. Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan öÄŸrencilerin küçük sÄ±yrÄ±klar dÄ±ÅŸÄ±nda kazayÄ± yara almadan atlatmasÄ± rahatlattÄ±. FacianÄ±n eÅŸiÄŸinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmamasÄ± sevindirdi.