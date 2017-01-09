KÄ±brÄ±s'Ä±n geleceÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbuÄŸ AtatÃ¼rk'Ã¼n o Ã¶zelliÄŸine dikkat Ã§ekti

KÄ±brÄ±s'Ä±n geleceÄŸinin belirleneceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 'KÄ±brÄ±s'ta son sÃ¶zÃ¼ kim sÃ¶yleyecek' adlÄ± panele katÄ±lan Ä°lker BaÅŸbuÄŸ, paneldeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazeteci UÄŸur DÃ¼ndar'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±

Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde KÄ±brÄ±s'Ä±n geleceÄŸini belirleyecek görüÅŸmeler baÅŸlÄ±yor. 9-10 Ocak tarihlerinde ikili görüÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ± 12 Ocak'ta ise KÄ±brÄ±s KonferansÄ± adÄ± altÄ±nda Türkiye'nin de bulunacaÄŸÄ± beÅŸli görüÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

GeçtiÄŸimiz PerÅŸembe günü Ä°stanbul'da 'KÄ±brÄ±s'ta son sözü kim söyleyecek' konulu düzenlenen panele Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Oregeneral Ä°lker BaÅŸbuÄŸ da katÄ±ldÄ±.

Gazeteci UÄŸur Dündar, BaÅŸbuÄŸ ile yaptÄ±ÄŸÄ± röportajda önemli baÅŸlÄ±klara deÄŸindi.

Panelde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada 'Diplomaside hatanÄ±n telafisi yoktur, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman Atatürk'e baÅŸvurunuz' cümlesini kuran BaÅŸbuÄŸ bu konuyu biraz açarak ÅŸu açÄ±klamada bulundu: '1936 yÄ±lÄ±nda Türkiye, BoÄŸazlar SözleÅŸmesinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± gündeme getirir. Dönemin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tevfik RüÅŸtü Aras, Mustafa Kemal Atatürk'e baÅŸvurur ve Atatürk de bu kararÄ±n hemen alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aksi takdirde kararÄ±n ÅŸu andan daha büyük sorunlar doÄŸurabileceÄŸini söyler. AlÄ±nacak karar halk tarafÄ±ndan benimsenmezse o zaman büyük tehlike vardÄ±r der. Bu yüzden Atatürk'ün uluslararasÄ± iliÅŸkiler bakÄ±mÄ±ndan kullandÄ±ÄŸÄ± cümleler büyük önem taÅŸÄ±r.

BazÄ± hatalar yÄ±llar sonra ortaya çÄ±kar ve bedeli aÄŸÄ±r olur

Gazeteci UÄŸur Dündar'Ä±n 'Sizce alÄ±nmasÄ± gereken dersler nelerdir?' sorusuna BaÅŸbuÄŸ üç baÅŸlÄ±kla yanÄ±t verdi. BaÅŸbuÄŸ verdiÄŸi cevapta, uluslararasÄ± alanda atÄ±lacak adÄ±mlarda her ÅŸeyin detaylÄ± ve planlÄ± yapÄ±lmasÄ±, zamanlamanÄ±n doÄŸru seçilmesi ve bazÄ± kararlarÄ±n doÄŸurabileceÄŸi hatalarÄ±n daha sonradan ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na dkkat çekti. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yÄ±lÄ±nda söylediÄŸi sözün günümüzde ve daha ilersinde de onem teÅŸkil ettiÄŸini savundu.

Cenevre'de yapÄ±lacak KÄ±brÄ±s görüÅŸmeleri

Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Oregenenal Ä°lker BaÅŸbuÄŸ, yapÄ±lacak KÄ±brÄ±s görüÅŸmelerine KKTC'nin ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Rauf DenktaÅŸ'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadan örnek vererek kendi görüÅŸünü dile getirdi. BaÅŸbuÄŸ, '15 Nisan 2004 yÄ±lÄ±nda sayÄ±n DenktaÅŸ Meclis'te demiÅŸti ki tek gerçek KÄ±brÄ±s'ta iki halkÄ±n, iki devletin varlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Ä°ki kesimin güçlendirilmesidir. Türk-Yunan dengesidir. Adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸla yeni ortalÄ±ktÄ±r.'

Bu konu kamuoyundan gizleniyor

Cenevre'de yapÄ±lacak görüÅŸmelerin ve Türk taraflarÄ±n bu görüÅŸmelere nasÄ±l baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n çok fazla gündeme gelmediÄŸini ve bu konuyla ilgili görüÅŸlerin dile getirilmediÄŸini eleÅŸtiren BaÅŸbuÄŸ, 'Böylesine önemli bir konuda bu durumda olmamÄ±z oldukça üzücü. Bu konu ne kamuoyuna getiriliyor ne de programlarda tartÄ±ÅŸma konusu oluyor.' açÄ±klamasÄ±nda bulundu

Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar

YapÄ±lan görüÅŸmeler kapsamÄ±nda çözümün mutlaka iki eÅŸit egemen halka ve devlete dayandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunan BaÅŸbuÄŸ, KKTC'yi korumak için en önemli noktanÄ±n AB birincil hukuk haline dönüÅŸtürülmesi gerektiÄŸini söyledi. AyrÄ±ca 11 Ocak'ta taraflarÄ±n toprak ve harita düzenlemesini açÄ±klamalarÄ±nÄ±n büyük hata olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kaynak: Sözcü