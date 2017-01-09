Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/01/2017 18:33

Karda yere dÃ¼ÅŸen kadÄ±nÄ±n feryatlarÄ± yÃ¼rekleri burktu


Bursa'da olumsuz hava ÅŸartlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yeterli temizliÄŸinde yapÄ±lmamasÄ± nedeniyle bÃ¶brek hastasÄ± olan genÃ§ kÄ±z, "Ne olur bÃ¶breÄŸime bir ÅŸey olmasÄ±n" diyerek gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

Bursa'da kar ve soÄŸuk hava hayatÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor. KaldÄ±rÄ±mlarda yeterli temizlik yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için buzda düÅŸen genç kÄ±z, 112 ekipleri tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Edinilen bilgiye göre, DoÄŸanbey Mahallesi HaÅŸimiÅŸcan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Duygu T. isimli bayan Åžehreküstü Metro Ä°stasyonu yakÄ±nlarÄ±nda yürürken buz tutmuÅŸ kaldÄ±rÄ±mda yere düÅŸtü.Yerden kalkamayan bayanÄ±n yardÄ±mÄ±na çevredeki esnaf yetiÅŸti.

"NE OLUR BÖBREÄžÄ°ME BÄ°R ÅžEY OLMASIN"

Ä°hbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Duygu T.'nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptÄ±ktan sonra hastaneye kaldÄ±rdÄ±. AcÄ±dan gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan genç bayan böbrek hastasÄ± olduÄŸunu tek böbrek ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Ne olur böbreÄŸime bir ÅŸey olmasÄ±n" diyerek gözyaÅŸÄ± döktü.

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