Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸehitlerinin isimleri caddelerde yaÅŸatÄ±lacak

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi'nin aldÄ±ÄŸÄ± karara gÃ¶re, Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis Fethi Sekin ve personel Musa Canâ€™Ä±n isimleri kentteki iki caddeye verilecek.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye Meclisinde alÄ±nan kararla Ä°zmir Adliyesi önünde yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis Fethi Sekin ve personel Musa Can'Ä±n isimleri kentteki iki caddeye verilecek.Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye Meclisinin ocak ayÄ± olaÄŸan meclis toplantÄ±sÄ±, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸti. Ä°zmir'de 5 Ocak günü gerçekleÅŸen hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit düÅŸenler için saygÄ± duruÅŸunda bulunulurken, ÅŸehit polis Fethi Sekin ve ÅŸehit adliye personeli Musa Can'Ä±n isimlerinin kentteki iki caddeye verilmesine karar verildi. KocaoÄŸlu, "Biz, hem Park Ä°zmir'e hem de ÅŸehit polis Fethi Sekin'in ÅŸehit olduÄŸu bulvara polisimizin ismini veriyoruz. DiÄŸer sokaÄŸa da Musa Can ismini veriyoruz. BayraklÄ± Belediyesi Meclisinde de geçen bir madde var. AynÄ± ilçede iki isim olmayacaÄŸÄ±ndan Meclisimize geldiÄŸinde onu deÄŸerlendireceÄŸiz" dedi.OlayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Ä°slam Kerimov Caddesi'ne ÅŸehit polis Fethi Sekin'in ismi verildi. BulvarÄ±n devamÄ± olan 288/2 Sokak ise yeni Ä°slam Kerimov Caddesi haline geldi. Åžehit Polis Fethi Sekin BulvarÄ±'nÄ±n güneyinde yer alan Konak ilçesinin ÇÄ±narlÄ± Mahallesi içine giren 1586/1 Sokak da ÅŸehit Musa Can'Ä±n adÄ±nÄ± aldÄ±. AyrÄ±ca BayraklÄ±'da MansuroÄŸlu Mahallesi'nde yeni yapÄ±lan parka da 'Åžehit Polis Fethi Sekin' ismi verildi. Kararlar oy birliÄŸiyle kabul edildi.

"Hiçbir zaman unutulmayacaklar"

BaÅŸkan KocaoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Geçen perÅŸembe günü Ä°zmir Adliyemize bir menfur saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸti. Bir polisimiz kahramanca mücadele ederek çok daha büyük olaylara, çok daha büyük katliama neden olacak ve Ä°zmir Adliyesi'nde çok büyük facianÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ± engelledi. Kahraman polisimizi Ä°zmir ve ülke hiçbir zaman unutmayacaktÄ±r. Onun aziz hatÄ±rasÄ± önünde her daim saygÄ±, minnet ve ÅŸükranla eÄŸilecektir. AyrÄ±ca Musa Can adlÄ± adliye çalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z da ÅŸehit olmuÅŸtur. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Meclis gündeminde birazdan görüÅŸeceÄŸiz. Åžehitlerimizin aziz hatÄ±rasÄ±nÄ± yaÅŸatmak üzere bir dizi karar aldÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.

"Önünde sonunda yenilecekler"

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Bilal DoÄŸan ise, "Terör etnik kimlik gözetmeden, hiçbir ayrÄ±m yapmadan dünyada ve ülkemizde saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sürdürmüÅŸtür. GeçtiÄŸimiz hafta Ä°zmir Adliyesi'nde görev yapan polis ve adliye personeli ÅŸehit olmuÅŸtur. Terör örgütlerinin isimleri ne olursa olsun ve iÅŸbirlikçileri birliÄŸimizi bozamayacaktÄ±r. Dün olduÄŸu gibi bugün de saÄŸlam irademizi ortaya koymaya devam edeceÄŸiz. Türk milleti bu tür saldÄ±rÄ±lardan her zaman daha güçlü çÄ±kmayÄ± bilmiÅŸtir. Bu hain emellere hiçbir zaman ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±r. Eli kanlÄ± teröristler önünde sonunda yenilecektir. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸduklarÄ± ve yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlere birer tesis yapma fikrini ortaya atmaktayÄ±m. Bu hareket Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesine yakÄ±ÅŸÄ±r bir hareket olacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

"Büyük badirelerden geçiyoruz"

CHP Grup BaÅŸkanvekili SÄ±rrÄ± AydoÄŸan, "Türkiye büyük badirelerden geçmektedir. Bu saldÄ±rÄ±lar, bu cinayetler bizi birbirimize kenetliyor. Ancak bu kenetlenmenin devamlÄ± olmasÄ±, bu belalarÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdan def edene kadar sürmesi görevi evvela yöneticilere düÅŸüyor. Biz de dahiliz buna. OnlarÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ± bu kenetlenmeyi çözülmeyecek hale sokmamalÄ±. Biz bu yaÅŸananlarÄ±n üstünden kolaylÄ±kla gelebiliriz. Ama hukuk devleti, adaletli bir ülke olmalÄ±, cumhuriyet ve demokrasiyi bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutmamalÄ±yÄ±z. Bölücü kahredici tarikatlardan ülkemizi kurtarmamÄ±z lazÄ±m" derken, MHP Grup BaÅŸkanvekili Remzi TaktakoÄŸlu ise, "YaÅŸanan saldÄ±rÄ±larÄ± lanetliyoruz. Kahraman polisimizin ruhu ÅŸad olsun" dedi.

Komisyon üyeleri seçildi

AyrÄ±ca Mecliste Denetim Komisyonu seçimi de yapÄ±ldÄ±. Åžükrü ParmaklÄ± 135, Bengü Sayköse 133, Filiz CiritoÄŸlu Sengel 134, Turan Manduz 133, Bilal DoÄŸan 101 oyla komisyona seçildi.