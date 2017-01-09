10 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil edildi

Åžiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± illerde okullar 10 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ tatil edildi

Etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 14 ilde eÄŸitim-öÄŸretime ara verildi.

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünce yapÄ±lan deÄŸerlendirmelere dikkati çekerek, kent genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceÄŸini ifade etti.

Çanakkale

Çanakkale Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle kent merkezi ile baÄŸlÄ± tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime 10 Ocak SalÄ± günü ara verildi.

AynÄ± gün, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Yalova

Yalova'da olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam etmesi ve yoÄŸun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokullarÄ±, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak SalÄ± günü bir gün süre ile eÄŸitim ve öÄŸretime ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Tokat

Tokat'ta olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak SalÄ± günü eÄŸitime ara verildi.

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eÄŸitime 1 gün daha ara verildi.

KÄ±rklareli

KÄ±rklareli'de olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelinde okullar yarÄ±n da tatil edildi.

TekirdaÄŸ

TekirdaÄŸ genelinde olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yarÄ±n da eÄŸitime ara verildiÄŸi bildirildi.

Sinop

Sinop'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n bazÄ± ilçelerde eÄŸitim yapÄ±lmayacak.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± ilçelerde 10 Ocak SalÄ± günü eÄŸitim öÄŸretime ara verildi.

Kocaeli

Kocaeli'de olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gün ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.

Samsun

Samsun'un bazÄ± ilçelerinde olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yarÄ±n eÄŸitime ara verildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, AsarcÄ±k, AyvacÄ±k, Kavak, SalÄ±pazarÄ±, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde 10 Ocak SalÄ± günü eÄŸitime 1 gün süreyle ara verildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca, Alaçam, Atakum, Bafra, ÇarÅŸamba ve 19 MayÄ±s ilçelerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimde okula gelemeyen öÄŸrencilerin izinli sayÄ±lacaÄŸÄ±, Canik ilçesinde baÄŸlÄ± tüm köy okullarÄ±nda da yarÄ±n eÄŸitime ara verildiÄŸi kaydedildi.

NevÅŸehir

NevÅŸehir'de merkeze baÄŸlÄ± köylerdeki okullarÄ± ile taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.

NevÅŸehir Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentte etkili olan soÄŸuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezine baÄŸlÄ± köylerdeki okullar ile taÅŸÄ±malÄ± sistemle eÄŸitim yapÄ±lan okullarda 10 Ocak SalÄ± eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

BalÄ±kesir

BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilçesinde de olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 10 Ocak SalÄ± günü eÄŸitim yapÄ±lamayacak.