Ã–mer Halisdemir'in babasÄ± Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti

Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Ã–mer Halisdemir'in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti

FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'da Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda darbeci generali vurduktan sonra ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli BaÅŸçavuÅŸ Ömer Halisdemir'in babasÄ± Hasan Hüseyin Halisdemir, Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda gösterdiÄŸi kahramanlÄ±kla faciayÄ± önleyen ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in ElazÄ±ÄŸ'daki ailesini ziyaret etti.

Havayolu ile ElazÄ±ÄŸ'a gelen Hasan Hüseyin Halisdemir, ElazÄ±ÄŸ Valisi Murat ZorluoÄŸlu ile birlikte Beyzade Efendi Camisi taziye evine geldi. Åžehit Sekin'in kardeÅŸlerine ve akrabalarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini ileten Halisdemir, ÅŸehidin kardeÅŸlerinin gözyaÅŸÄ± dökmesi üzerine, "Bizlere bu çocuklarÄ±mÄ±z çok büyük ÅŸeref verdi. Neden aÄŸlÄ±yorsunuz? Ben seviniyorum, siz aÄŸlÄ±yorsunuz. Türkiye'nin bayraÄŸÄ±na, topraÄŸÄ±na, vatanÄ±na sahip olan bu çocuklarÄ±mÄ±z var çok ÅŸükürler olsun." dedi.

"Bizlere çok büyük gurur verdi"

Kendisinin de oÄŸlunun ÅŸehadeti üzerine çok aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Halisdemir, "Ben çok aÄŸladÄ±m çok destanlar yazdÄ±m, daÄŸa da çÄ±ktÄ±m ama sonradan akÄ±llandÄ±m. Hasan DaÄŸÄ±'na çÄ±ktÄ±m ama sonradan toparladÄ±m. Ne demek, büyük ÅŸeref benim ElazÄ±ÄŸ'a gelip de sizlerle görüÅŸmem ne demek Allah'a binlerce ÅŸükür. Allah gani gani rahmet eylesin, bizlere çok büyük gurur verdi. Bununla gurur duymamÄ±z lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

"Korkma oÄŸlum, Yaradan bizimle' dedim"

15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi oÄŸlu Ömer Halisdemir ile aralarÄ±nda geçen telefon konuÅŸmasÄ±nÄ± anlatan Halisdemir, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Darbe gecesi rahmetli ile bir saat görüÅŸtüm. Bana ÅŸunu söyledi 'Baba benim içerimde bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. Senin buna nasÄ±l bir tercümen var. Benim ne yapmam lazÄ±m?' dedi. Ben de 'Önce bir su iç, sonra bir Yasin-i Åžerif ya da bir ÅŸeyler oku. Ya Rabbim bana yardÄ±m et, de' dedim. Tekrar dedim 'OÄŸlum hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n var mÄ±?' O da 'Baba hazÄ±rÄ±m' dedi. Ben de 'Öyle hazÄ±r olunmaz oÄŸlum. Tam hazÄ±r olacaksÄ±n, elin göbeÄŸinde hazÄ±r olacaksÄ±n.' dedim. 'Tamam baba' dedi. 'Korkma oÄŸlum, Yaradan bizimle' dedim. Yaradan bana söyletmiÅŸ. Benim bu söylememden mi çocuk yararlandÄ±, bunu da bazen hesap ediyorum."

Halisdemir, ÅŸehit Fethi Sekin'in kardeÅŸi Ahmet Sekin'e Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± Kur'an-Ä± Kerim hediye etti.

Ä°zmir'de 5 Ocak 2017'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda dikkati ve kahramanlÄ±ÄŸÄ± sayesinde büyük bir faciayÄ± önledikten sonra ÅŸehit düÅŸen polis memuru Fethi Sekin, 7 Ocak'ta memleketi ElazÄ±ÄŸ'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlanmÄ±ÅŸtÄ±.