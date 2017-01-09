Tatil cenneti AlaÃ§atÄ±'da kar sevinci

Turizmin Ã¶nemli noktalarÄ±ndan biri olan AlaÃ§atÄ±, yÄ±llar sonra etkili olan ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. HaftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ne uyanan mahalle sakinleri gÃ¶rdÃ¼kleri tablo karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k mutluluk yaÅŸadÄ±

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en yüksek 4 derece olarak ölçüldüÄŸü Ä°zmir'in ÇeÅŸme ilçesi AlaçatÄ± Mahallesi'nde yaÅŸayanlar güne kar sevinciyle uyandÄ±. Ülkenin pek çok ilinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±rken yÄ±llar sonra AlaçatÄ±'ya yaÄŸan kar vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±. Özellikle sabah saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ öÄŸleden sonra ÅŸiddetini arttÄ±rdÄ±. Evlerin çatÄ±larÄ±, aÄŸaçlar, dükkân giriÅŸleri karla kaplanÄ±rken sürücüler trafikte zor anlar yaÅŸadÄ±.

Her sokakta kardan adam

Yaz aylarÄ±nda tatilcilerin akÄ±n ettiÄŸi AlaçatÄ±'da uzun süre sonra etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± vatandaÅŸÄ± sokaÄŸa döktü. ÖÄŸrenciler okul çÄ±kÄ±ÅŸ saatlerinde bir araya gelerek kartopu oynadÄ±. Adeta beyaz gelinlik giyen AlaçatÄ±'nÄ±n hemen hemen her sokaÄŸÄ±nda vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ kardan adamlar turizm cennetine bambaÅŸka bir hava kazandÄ±rdÄ±.

AlaçatÄ± beyaz gelinlik giydi

Eski AlaçatÄ± Belediyesi'nin bulunduÄŸu noktadan çarÅŸÄ± içine inene kadar her yer beyaz bir örtüyle kaplandÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan ve araçlarÄ±nda kar lastiÄŸi bulunmayan sürücüler zor anlar yaÅŸadÄ±. Polis ekipleri sürücüleri uyarÄ±rken KarayollarÄ± ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± akÅŸam saatlerinde sona erdi.

Haber-FotoÄŸraf: Melek BELGE