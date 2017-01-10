Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/01/2017 08:27

FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 26 kiÅŸi tutuklandÄ±

fetÃ¶ operasyonu

Malatya merkezli 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen 26 kiÅŸi tutuklandÄ±

Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile iltisaklÄ± ve irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden ihraç edilen ya da açÄ±kta bulunan öÄŸretmenlere yönelik Malatya merkezli 8 ilde gerçekleÅŸtirilen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerden 34'ünün emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Adliyeye sevk edilen ve savcÄ±lÄ±kça sorgulanan zanlÄ±lardan 32'si mahkemeye gönderildi, 2'si salÄ±verildi.Mahkemeye çÄ±karÄ±lan ÅŸüphelilerden 26'sÄ± tutuklandÄ±, 6'sÄ± ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Tutuklanan kiÅŸilerin, örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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