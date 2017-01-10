Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 10 Ocak 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolunun güney ve batÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz'in batÄ±sÄ±, DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, MuÄŸla, Antalya ve Mersin'in kÄ±yÄ± ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ, MuÄŸla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (RakÄ±mÄ± 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nÄ±n güneybatÄ± ve Karaman'Ä±n güney ilçelerinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, batÄ± ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n genellikle güney ve güneydoÄŸu, Marmara'da doÄŸu ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu ve BatÄ± Karadenizde kuvvetli ve kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/sa), BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde (60-80 km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1

Ä°stanbul: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, zamanla yaÄŸmurlu 3

Bursa: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 3

Ä°zmir: Çok bulutlu ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n zamanla öÄŸle saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yaÄŸmura döneceÄŸi tahmin ediliyor. 5

Adana: Çok bulutlu , öÄŸle saatlerinden sonra il geneli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Antalya: Çok bulutlu ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçmesi bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kÄ±yÄ± ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. 11

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 6

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -2

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu 9