Ermenek'te facia 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Karaman'Ä±n Ermenek ilÃ§esinde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda baba ve 2 kÄ±zÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

AlÄ±nan bilgiye göre, Gül Pazar Mahallesi'nde Kemal SaÄŸlam'a (42) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. KÄ±sa sürede büyüyen yangÄ±na mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

YangÄ±n 3 saatlik çalÄ±ÅŸma sonucu kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken ahÅŸap ev çöktü. YangÄ±nda baba Kemal SaÄŸlam ile kÄ±zlarÄ± Zeynep (19) ve Ebru (8) hayatÄ±nÄ± kaybetti.

YangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Zeynep SaÄŸlam'Ä±n liseden geçen yÄ±l mezun olduÄŸu ve üniversite sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, annelerinin ise beyin kanamasÄ± sonucu 2 yÄ±l önce hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi.