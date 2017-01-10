SuikastÃ§Ä± polis ErdoÄŸan ve DavutoÄŸlu'nun korumalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ

HÃ¼rriyet Gazetesi yazarÄ± AbdÃ¼lkadir Selvi, Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ hakkÄ±nda Ã¶nemli bir yazÄ± kaleme aldÄ±

Hürriyet yazarÄ± Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazÄ±sÄ±:

Rus Büyükelçi Karlov suikastÄ±yla ilgili araÅŸtÄ±rmalar iki koldan sürüyor. Ancak ÅŸu ana kadar çok büyük bir ilerleme saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün deÄŸil.

SuikastçÄ± polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ, saÄŸ olarak ele geçirilebilseydi, suikastÄ± aydÄ±nlatacak bilgilere ulaÅŸmak mümkün olabilirdi.

Büyükelçi’nin yaralÄ± olarak kurtarÄ±labilme umudu, suikastçÄ±nÄ±n “Teslim ol”çaÄŸrÄ±larÄ±na silahla karÅŸÄ±lÄ±k vermesi, sÄ±cak çatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda ‘ölme ve öldürme’duygusunun hâkim olmasÄ± gibi nedenlerle, Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ, saÄŸ olarak yakalanamadÄ±. Ancak, güvenlik birimleri “SuikastçÄ±nÄ±n saÄŸ olarak yakalanmasÄ± mümkün müydü?” sorusunun üzerinde duruyor.

Karlov suikastÄ± üzerine sÄ±caÄŸÄ± sÄ±caÄŸÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ±m yazÄ±larda, polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n programlarÄ±nda da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±m. Åžimdi bunu tarihleriyle paylaÅŸacaÄŸÄ±m. SuikastçÄ±nÄ±n, 15 Temmuz tarihinden sonra çevik kuvvet polisi olarak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yurtgezilerinde görev aldÄ±ÄŸÄ± yönündeki bilginin bu aÅŸamada tashihe muhtaç olduÄŸunu belirtmek istiyorum. Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n FETÖ ÅŸüphesi nedeniyle ‘Gri Bölge’de olduÄŸu, 15 Temmuz’dan sonra Ankara Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü’nde görev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

SuikastçÄ± polis, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ve dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu’nun Ankara dÄ±ÅŸÄ±ndaki 7 programÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ. OnlarÄ± sÄ±ralayacaÄŸÄ±m ama Ankara’da devlet büyüklerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programlarda çevik kuvvet polisi olarak dÄ±ÅŸ güvenliÄŸi saÄŸlamakla görevlendirilmiÅŸ mi, orasÄ± belli deÄŸil.