Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/01/2017 10:20

Bolu'da PKK'lÄ±lara ÅŸafak operasyonu


PKK soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Bolu'da dÃ¼zenlenen operasyonda 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 13 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin de sosyal medya Ã¼zerinde terÃ¶r propagandasÄ± yapmak suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Bolu'da, PKK'ya yönelik ÅŸafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Bolu'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Åžafak" operasyonunda 3 zanlÄ± yakalandÄ±. Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele (TEM) Åžubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik SalÄ±beyler ve SaÄŸlÄ±k mahallerinde önceden tespit edilen adreslere eÅŸ zamanlÄ± "Åžafak" operasyonu düzenlendi.

EVDEKÄ° KÄ°TAP, CEP TELEFONU VE BÄ°LGÄ°SAYARLARA EL KONDU

BaskÄ±n yapÄ±lan evlerde PÖH tarafÄ±ndan saÄŸlanan çevre güvenliÄŸinin ardÄ±ndan diÄŸer ekipler arama yaptÄ±. Aramalarda, bazÄ± kitap ve dergiler ile cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve flash belleklere el konuldu.

PKK PROPAGANDASI YAPMIÅžLAR

Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 3 zanlÄ±, saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.Bu arada, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla dün gözaltÄ±na alÄ±nan Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi öÄŸrencisi 13 zanlÄ±nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

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