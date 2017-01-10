TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n iÃ§ hat uÃ§uÅŸlarÄ± baÅŸladÄ±

Ä°stanbul'un Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle uÃ§ak seferleri de iptal edilmiÅŸti. TÃ¼rk Hava YollarÄ± bugÃ¼n iÃ§ hat uÃ§uÅŸlarÄ±na baÅŸladÄ±.

Atatürk HavalimanÄ±'nda yolcularÄ±n yerlerde yattÄ±ÄŸÄ± ve balkonlarda uyuduÄŸu gözlenirken tekerleklik sandalyeye ihtiyacÄ± olan yolculara ise öncelik olarak otellere alÄ±ndÄ±. HavalimanÄ±'nda bilet satÄ±ÅŸ ofisleri önündeki kuyruklar hala devam ediyor.

THY'NÄ°N Ä°Ç HAT UÇUÅžLARI BAÅžLADI

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle pist ve apronlarÄ±n kapanmasÄ±ndan dolayÄ± Türk Hava YollarÄ± Genel Müdürü Bilal EkÅŸi, resmi twitter adresinden tüm iç hat seferlerin dün saat 00.00'a kadar iptal edildiÄŸini duyurmuÅŸtu. Atatürk HavalimanÄ±'nda yapÄ±lan kar temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ardÄ±ndan pistlerin uçuÅŸlar için normale dönmesinin ardÄ±ndan iptal edilen iç hat seferleri yeniden baÅŸladÄ±.

EKÅžÄ°: BUGÜN THY 300 UÇUÅž YAPACAK

Bu arada Türk Hava YollarÄ± Genel Müdürü Bilal EkÅŸi resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “AÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve düÅŸük görüÅŸ ÅŸartlarÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ± dahilinde Atatürk HavalimanÄ±'ndan bugün 79 sefer icra edilmiÅŸtir. Atatürk HavalimanÄ±'nda yoÄŸun bir karla mücadele ve temizlik ile SalÄ± günü 300 sefer icra edilmesi planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Web sitemizden takip lütfen" dedi.

BUGÜN 338 Ä°PTAL VAR

Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n resmi internet sitesi üzerinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 10 Ocak 2017 tarihinde, Ä°stanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarÄ±nda beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle yapÄ±lmasÄ± planlanan 338 seferin iptal edildiÄŸi belirtildi.