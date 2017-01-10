Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/01/2017 12:31

Ä°zmir Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸi


Ä°zmir'de yaÅŸanan terÃ¶r olayÄ±ndan sonra emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸine gidildi.

Ä°l Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 26 Ekim'de Ä°zmir'e atanan Hüseyin AÅŸkÄ±n, daha önce açÄ±klanan terfi ve tayinlerin ardÄ±ndan bazÄ± birimlerde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Vali Erol AyyÄ±ldÄ±z'Ä±n onayÄ±yla, 26 il emniyet müdür yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile 74 ilçe ve ÅŸube müdürlüÄŸüne yeni görevlendirme yapÄ±ldÄ±. Özellikle FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DEAÅž ve diÄŸer terör örgütlerine önemli darbelerin vurulduÄŸu Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi, Mali Suçlarla Mücadele Åžubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesine yeni müdürler atandÄ±. Ä°zmir Emniyet Müdürü Hüseyin AÅŸkÄ±n'Ä±n yeni ekibinde AsayiÅŸ Åžube Müdürü, KemalpaÅŸa Ä°lçe Emniyet Müdürü, Çocuk Åžube Müdürü ve Özel Kalem Büro Amirinin de kadÄ±n olmasÄ± dikkati çekti. 

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TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n iÃ§ hat uÃ§uÅŸlarÄ± baÅŸladÄ±

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Ä°DO tÃ¼m dÄ±ÅŸ seferlerini iptal etti

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