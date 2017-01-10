Cenaze namazÄ±nda facia yaÅŸandÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ä°stanbul AtakÃ¶y 5. KÄ±sÄ±m Camii'nde cenaze namazÄ± kÄ±lanlarÄ±n Ã¼zerine kar biriken Ã§atÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 10 kiÅŸi de yaralandÄ±

Edinilen bilgilere göre olay Ataköy 5. KÄ±sÄ±m Camii'nde öÄŸle namazÄ± ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sÄ±rasÄ±nda kar aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yamayan tente çöktü. Tentenin çökmesiyle onlarca vatandaÅŸ kar yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlar yaralÄ± olarak kar altÄ±nda çÄ±kartÄ±lÄ±rken olay yerine Ä°tfaiye ve sivil savunma ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kar altÄ±nda insan olma ihtimaline karÅŸÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

BakÄ±rköy Belediye BaÅŸkanÄ± Bülent KerimoÄŸlu, Ataköy 5. KÄ±sÄ±m Camii'nde tente çökmesiyle ilgili açÄ±klama yaptÄ±. KerimoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "1 kiÅŸi öldü. 10'un üzerinde de yaralÄ± var" dedi.