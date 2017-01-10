Ä°stanbul'da 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ okullar tatil mi

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin 11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ okullarÄ±n tatil edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°stanbul'da 'YarÄ±n 11 Ocak çarÅŸamba günü okullar yeniden tatil olacak mÄ±? sorusu yanÄ±tÄ±nÄ± buldu. Ä°stanbul'da pazartesi ve salÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çarÅŸamba günü de okullar tatil edildi. AçÄ±klamayÄ± Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin yaptÄ±.

Ä°stanbul'da okullar yarÄ±n da tatil edildi. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°limizde beklenenin üzerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle ulaÅŸÄ±m güvenliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan eÄŸitim-öÄŸretime ÇarÅŸamba günü ara verilmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°stanbul'da yarÄ±n okullar tatil mi

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada "YoÄŸunluÄŸu tahminlerin üzerinde seyreden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bugün de etkisini sürdüreceÄŸi beklenmektedir. Bu nedenle meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanÄ±n özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiÄŸi ve yaya ulaÅŸÄ±mÄ±nda yol açtÄ±ÄŸÄ± olumsuz etkiler göz önüne alÄ±narak herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± veya maÄŸduriyetle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamasÄ± için tedbir amacÄ±yla tüm resmi ve özel kreÅŸ, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakÄ±mevleri, çocuk kulüpleri, Özel EÄŸitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik AraÅŸtÄ±rma Merkezleri ile Halk EÄŸitim Merkezlerinde eÄŸitim ve öÄŸretim faaliyetlerine yarÄ±n (11 Ocak 2017 ÇarÅŸamba) ara verilmesi uygun görülmüÅŸtür" denildi.