Ankara ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± bir ay boyunca yasaklandÄ±

Ankara ValiliÄŸi kent genelinde eylem yapÄ±lmasÄ±nÄ± bir ay boyunca yasakladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ankara ValiliÄŸi, Ankara'da umuma açÄ±k alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açÄ±klama ve çeÅŸitli ÅŸekillerdeki gösteriler ile basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve stantlarÄ±n, 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesinin verdiÄŸi yetkiye istinaden 30 gün süre ile yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ankara ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

''ValiliÄŸimize ulaÅŸan istihbarÄ± bilgilere göre, yasadÄ±ÅŸÄ± terör örgütlerinin ilimizde eylem arayÄ±ÅŸÄ± içinde olduklarÄ± ve bazÄ± hazÄ±rlÄ±klar yaptÄ±klarÄ± tespit edilmiÅŸtir. Özellikle insanlarÄ±n toplu olarak bulunduklarÄ± açÄ±k ve kapalÄ± alanlarda toplantÄ±, gösteri yürüyüÅŸleri ve benzeri faaliyetlerde eylem yapÄ±lmak istendiÄŸi tahmin edilmektedir.

Bu nedenle, can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, kamu düzeninin ve esenliÄŸinin korunmasÄ±, suç iÅŸlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunmasÄ± amacÄ±yla Ankara il sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde; 2911 sayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu kapsamÄ±nda yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açÄ±k alanlarda yapÄ±lacak her türlü toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri ve 2559 sayÄ±lÄ± Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamÄ±nda umuma açÄ±k alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açÄ±klama ve çeÅŸitli ÅŸekillerdeki gösteriler ile basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve stantlar, 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal Kanununun 11 inci maddesinin verdiÄŸi yetkiye istinaden 30 gün süre ile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. YukarÄ±da belirtilen emir ve yasaklamalara uyulmamasÄ± halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari iÅŸlem yapÄ±lacaktÄ±r.''