FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ÅŸehidi sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, 29 KasÄ±m 2016'da irtibat kesilen ve ÅŸehit olan Jandarma Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Duran Keskin, memleketi Adana'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Keskin'in cenazesi, Merkez Seyhan ilçesi YeÅŸiloba Mahallesi 46140 Sokak'taki babaevinde helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Merkez SabancÄ± Camisi'ne getirildi.Buradaki tören süresince, Kore gazisi olduÄŸu belirtilen iki kiÅŸi ellerinde büyük Türk bayraÄŸÄ±yla ÅŸehidin tabutunun baÅŸÄ±nda bekledi.

Ä°l Müftüsü Arif Gökce tarafÄ±ndan kÄ±ldÄ±rÄ±lan namazÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi tören mangasÄ±nÄ±n omuzlarÄ±nda top arabasÄ±na kadar taÅŸÄ±ndÄ±. Araç hareket etmeden önce ÅŸehidin astsubay eÅŸi Gökçe Keskin, uzun süre tabuta sarÄ±ldÄ± ve öptü.

Cenaze, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Törene, ÅŸehidin annesi Elife Keskin, ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Vali Mahmut DemirtaÅŸ, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon KomutanÄ± Tümgeneral Hakan AtÄ±nç, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Sözlü, Jandarma Bölge KomutanÄ± Tümgeneral HacÄ± Ä°lbaÅŸ, Ä°ncirlik 10. Tanker Üs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ä°smail GünaydÄ±n, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ali Yeldan ile askeri ve mülki erkan katÄ±ldÄ±.

Åžehit Piyade Astsubay KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cenazesi Çanakkale'ye getirildi

Åžehit olan Piyade Astsubay ÜstçavuÅŸ KÄ±vanç KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cenazesi de Gaziantep'teki törenin ardÄ±ndan memleketi Çanakkale'ye getirildi.

Sehit KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cenazesi askeri uçakla Çanakkale HavaalanÄ±'na getirildi. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n eÅŸi Hamiyet ve 15 aylÄ±k kÄ±zÄ± YaÄŸmur da aynÄ± uçakla kente geldi.

Cenazeyi, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ailesi ile Vali Orhan TavlÄ±, BoÄŸaz ve Garnizon KomutanÄ± TuÄŸamiral Tayyar Ertem, Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay Necmi Ä°nce, Ä°l Emniyet Müdürü Celal Sel ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile çok sayÄ±da vatandaÅŸ karÅŸÄ±ladÄ±.Uçaktan indirilen ÅŸehidin cenazesi daha sonra askerlerin omuzundan cenaze aracÄ±na alÄ±nÄ±p, Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n babasÄ± Ramazan KaÅŸÄ±kçÄ±, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, oÄŸluyla gurur duyduÄŸunu söyledi.Åžehidin kardeÅŸi Erdinç KaÅŸÄ±kçÄ± da abisinin raporlu olmasÄ±na raÄŸmen yeniden göreve döndüÄŸünü ifade etti.Åžehit KÄ±vanç KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cenazesi yarÄ±n topraÄŸa verilecek.Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden 29 KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan açÄ±klamada, devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda iki askerle irtibatÄ±n kesildiÄŸi bildirilmiÅŸti.