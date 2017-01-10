Boydaklardan iki isim gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Boydak Holding'in eski YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Boydak'Ä±n oÄŸlu ve kardeÅŸi Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Boydak Holding eski Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Boydak, oÄŸlu ve kardeÅŸinin Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Mustafa Boydak, konuyla ilgili olarak sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi hesabÄ±ndan ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±:

"Büyük oÄŸlum Mahmut Sami ve kardeÅŸim Bekir 6 gündür istanbul'da gözaltÄ±nda. Sabahtan itibaren mahkemeye çÄ±kÄ±lacak. DualarÄ±nÄ±zÄ± eksik etmeyin. Mahmut Sami Boydak oÄŸlum ve kardeÅŸim Bekir Boydak inÅŸallah alÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ± ile savunmalarÄ±nÄ± yapacaklar.Tekrar aramÄ±za katÄ±lacaklar inÅŸallah."