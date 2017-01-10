Antalya'daki dev dalgalara vatandaÅŸÄ±n ilgisi bÃ¼yÃ¼k oldu

Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± Sahilinde dev dalgalar vatandaÅŸÄ±n yoÄŸun ilgisini gÃ¶rdÃ¼

Antalya'nÄ±n dünyaca ünlü KonyaaltÄ± Sahili'ndeki dev dalgalar ve soÄŸuk hava nedeniyle oluÅŸan buhar görsel ÅŸölen sundu.Antalya'da kent merkezinde yaÄŸÄ±ÅŸ etkisini sürdürürken yüksek kesimle beyaza büründü. Kentin dünyaca ünlü KonyaaltÄ± Sahili ise eÅŸsiz bir doÄŸa olayÄ±na sahne oldu. Sahilde oluÅŸan dev dalgalar Akdeniz BulvarÄ±na kadar ulaÅŸtÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 5 derece ölçüldüÄŸü kentte, deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 17 derece olmasÄ± nedeniyle sahili buhar kapladÄ±. DalgalarÄ±n buhar eÅŸliÄŸinde adeta dans ederek sahile vurmasÄ± ise eÅŸsiz bir manzara oluÅŸturdu. Sahilin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen çok sayÄ±da AntalyalÄ± ise bu doÄŸa olayÄ±nÄ± görüntülemek için yürüyüÅŸ bandÄ±na geldi. AraçlarÄ±nÄ± parkeden onlarca kiÅŸi bu eÅŸsiz manzarayÄ± cep telefonlarÄ±nÄ±n kamerasÄ± ile görüntüledi, öz çekim yaptÄ±.

"DENÄ°Z KABARDI"

Ozan Volkan CemiloÄŸlu ilk kez böyle bir manzara il karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Harika bir görüntü. Deniz adeta kabardÄ±. Sis oluÅŸtu çok güzel bir görüntü. SÄ±cak soÄŸuk farkÄ±ndan dolayÄ± oluÅŸan bir olay. Antalya için çok güzel bir görüntü" diye konuÅŸtu.

KonyaaltÄ± sahilinde görsel ÅŸölen

" Ä°lk kez böyle doÄŸa olayÄ± oldu"

20 yÄ±ldÄ±r Antalya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen RahÅŸan Gülveren, "Ä°zmirliyim, deniz çocuÄŸuyum. Ä°lk kez böyle bir doÄŸa olayÄ± yaÅŸÄ±yorum. EÅŸimle yoldan geçerken acaba sahilde doÄŸal gaz borusunun patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannettik. Çok güzel, harika bir manzara. DoÄŸanÄ±n mucizesi gibi bir ÅŸey. FotoÄŸraf ve video ile bu anÄ± ölümsüzleÅŸtirdik" dedi.

"Ä°LK KEZ GÖRDÜM"

Geçerken manzaraya tanÄ±k olduklarÄ±nÄ± ifade eden Sebahat Çolak, "Ä°nanÄ±lmaz bir manzara. Hayran oldum. Saatlerce bu görüntüyü izleyebilirim. YÄ±llardÄ±r Antalya'dayÄ±m ilk defa böyle bir görüntü görüyorum" dedi.