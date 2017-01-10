Eksi 7 derecede aÄŸlatan koÅŸu

KarabÃ¼k'te eksi 7 derecede spor yapan kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler soÄŸuk hava nedeniyle gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

Karabük'te sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 7 derecede düzenlenen ve ortaokul öÄŸrencilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kros Ä°l BirinciliÄŸi yarÄ±ÅŸmasÄ±nda, soÄŸuktan etkilenen bazÄ± kÄ±z öÄŸrenciler gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸularak, minibüsün içerisinde Ä±sÄ±nmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°l MüdürlüÄŸü ile Atletizm Ä°l TemsilciliÄŸinin düzenlediÄŸi Kros Ä°l BirinciliÄŸi yarÄ±ÅŸmasÄ±na ortaokul öÄŸrencisi 69 sporcu katÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±z kÄ±z ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarÄ±ÅŸma YeniÅŸehir Mahallesi'nde düzenlendi. 2 bin ile 3 bin metrelik parkurlarda eksi 7 derecede yarÄ±ÅŸan sporculardan bazÄ±larÄ± varÄ±ÅŸ çizgisinde kendilerini yere bÄ±raktÄ±. ÜÅŸüdüklerini söyleyerek gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan bazÄ± kÄ±z öÄŸrenciler ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°l MüdürlüÄŸüne ait minibüse götürülerek Ä±sÄ±nmalarÄ± saÄŸlandÄ±. YarÄ±ÅŸ sonunda Merkez KapalÄ± Spor Salonunda dereceye giren öÄŸrencilere ve okullara kupalarÄ± verildi.

Atletizm Ä°l Temsilcisi Okan Özyaman, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada doÄŸa ÅŸartlarÄ± ve hayatÄ±n zor olduÄŸunu söyleyerek, "Bu herkesin yapabileceÄŸi bir ÅŸey deÄŸil. 100 çocuk spor yapÄ±yorsa bunun 20 tanesi bu sporu yapabilir. Bu bir genetik, dayanÄ±klÄ±lÄ±k ve mücadele iÅŸi. Gerisi idmandÄ±r, antrenmandÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu yeteneÄŸi taÅŸÄ±yanlar bu iÅŸi yapmaya gönüllü olarak buraya geliyorlar. Zorla bir ÅŸey yok. ÇocuklarÄ±n saÄŸlÄ±k ve emniyet tedbirleri iyi bir ÅŸekilde alÄ±ndÄ±. SoÄŸukla mücadele ettiler. Hayatla mücadele etmeyi öÄŸreniyorlar. AmacÄ±mÄ±z sporu, atletizmi geliÅŸtirmek, koÅŸuyu sevdirmek. SoÄŸuktan koÅŸuyla beraber bazÄ± öÄŸrencilerin elleri donmuÅŸtu. ÇocuklarÄ±n çoÄŸu soÄŸuk çarpÄ±nca etkilendi. Çocuk soÄŸuÄŸa alÄ±ÅŸÄ±k deÄŸilse gerçekten sorun. Ama herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunu yok. Hayatla mücadeleye devam ediyoruz" dedi.