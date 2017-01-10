Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/01/2017 15:53

Taksim MeydanÄ± beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±

taksim meydanÄ±

Ä°stanbul'da etkili olan ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Taksim MeydanÄ± adeta beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±

Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle beyaz örtüye bürünen Taksim MeydanÄ±'nda seyrine doyumsuz bir manzara oluÅŸtu.Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan ve günlerdir yaÄŸan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kenti adeta beyaz örtüyle kapladÄ±. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, megakentin birçok noktasÄ±nda yaÅŸanan zorluklarÄ±n yanÄ± sÄ±ra seyrine doyumsuz manzaralarÄ± da beraberinde getirdi. Ä°stanbul'un en turistik mekanÄ± olan Taksim MeydanÄ± ve Gezi ParkÄ± da yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle beyaza büründü. Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Taksim Meydan'Ä±nda seyrine doyumsuz bir manzara ve kartpostallÄ±k görüntü oluÅŸtu.

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