Cenaze namazÄ±na gittikleri cami hayatlarÄ±nÄ±n sonu oldu

Ä°stanbul AtakÃ¶y'de camide cenaze namazÄ± kÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼zerine tente Ã§Ã¶ktÃ¼, 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olumsuz etkileri sürüyor. Ataköy 5. KÄ±sÄ±m Camii'nde cenaze namazÄ± kÄ±lanlarÄ±n üzerine, kar biriken tente çatÄ± çöktü. Olay yerine çok sayÄ±da ambulans sevkedildi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±lara müdahale etti.

BELEDÄ°YE BAÅžKANI: 3 ÖLÜ, 10 YARALI

FacianÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan BakÄ±rköy Belediye BaÅŸkanÄ± Bülent KerimoÄŸlu, 3 kiÅŸinin öldüÄŸünü 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ÜNLÜ TEKSTÄ°LCÄ°NÄ°N CENAZESÄ°YDÄ°

Camide o esnada 2 cenaze için namaz kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, cenazelerden birinin ünlü tekstilci iÅŸ kadÄ±nÄ± Yasemin Melek AydÄ±n'a ait olduÄŸu öÄŸrenildi. Yasemin Melek AydÄ±n Antik Dantel Sanayi'nin ortaklarÄ±ndandÄ±.

Ä°STANBUL'UN EN 'MODERN' CAMÄ°SÄ°

Ä°stanbul'da baÅŸta ÅŸehit cenazeleri olmak üzere çok sayÄ±da cenaze töreninin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ataköy 5. KÄ±sÄ±m Camii, Türkiye'nin en büyük pergola sistemine sahipti. Çöken tentenin vatandaÅŸlarÄ±n karlÄ± ve yaÄŸmurlu havada sÄ±kÄ±ntÄ± çekmemeleri için yaptÄ±rÄ±lan uzaktan kumandalÄ±, motorlu dev tente olduÄŸu öÄŸrenildi.