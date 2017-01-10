Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/01/2017 17:15

Camide Ã§Ã¶ken tentenin altÄ±ndan kÄ±l payÄ± kurtulan kadÄ±n olay anÄ±nÄ± anlattÄ±


AtakÃ¶y 5. KÄ±sÄ±m Camii'nde cenaze namazÄ± kÄ±lan kiÅŸiler, caminin tentesinin Ã§Ã¶kmesiyle birlikte altÄ±nda kaldÄ±.

Ataköy 5. KÄ±sÄ±m Camii'nde çöken tentenin altÄ±nda kalmaktan son anda kurtulan kadÄ±n, "GeldiÄŸimiz andan beri 'lütfen tenteler altÄ±ndan geçmeyin, çökebilir' deniliyordu. Kar hÄ±zlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±ktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos yaÅŸandÄ±. Herkes kendi arkadaÅŸÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸtu." dedi. "KarÄ±n temizlenmesi gerekirdi." diyen kadÄ±n, "Üstteki beyaz yerler eÄŸikti. Üzerimize çökecek gibiydi." diye konuÅŸtu.

MÜFTÜ: UYARI YAPILDI

Ä°stanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Atatöy 5'inci KÄ±sÄ±m Camii'ne gelerek, cami imamÄ± Adem Karabey'den bilgi aldÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ± üzerine Rahmi Yaran, yeni geldiÄŸini kazayla ilgili detaylÄ± bilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Cami imamÄ± Adem Karabey de tentelerin çökebiliceÄŸi konusunda uyarÄ± anonsu yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na yönelik bir soru üzerine, "UyarÄ± anonslarÄ± yapÄ±ldÄ±" dedi. Ä°kindi namazÄ± için camiye giren Yaran ve Karabey'in çÄ±kÄ±ÅŸta bir açÄ±klama yapmasÄ± bekleniyor. Tenteyi kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise aralÄ±ksÄ±z sürüyor.

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