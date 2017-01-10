TSK'ya 500 yeni modern piyade tÃ¼feÄŸi teslimi yapÄ±lacak

Makina ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu tarafÄ±ndan Ã¼retilen 500 modern piyade tÃ¼feÄŸi yarÄ±n TSK'ya teslim edilecek.

MKE Kurumunca, 2007'de Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin piyade tüfeÄŸi ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yönelik, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± koordinatörlüÄŸünde 5,56 mm MPT projesine baÅŸlandÄ±. Bu proje ile envanterlerde bulunan silahlarÄ±n üstün özelliklerini taÅŸÄ±yan, tasarÄ±m ve üretimi tamamen yerli, özgün, yeni bir 5,56 mm otomatik piyade tüfeÄŸi üretilmesi planlandÄ±. 2008'de TSK'nÄ±n istekleri doÄŸrultusunda uygulama planÄ± revize edilerek silahÄ±n 7,62 mm olarak üretilmesine karar verildi.

2015'TE SÖZLEÅžME Ä°MZALANDI

MPT-76, tüm teknik özellikleri ve özgün tasarÄ±mÄ±yla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekti.Üretilen 200 adetlik pilot kafile silahlar, birlikler tarafÄ±ndan deÄŸiÅŸik ortam ve koÅŸullarda kullanÄ±larak iyileÅŸtirme önerileri alÄ±ndÄ± ve 2015'te 20 bin MPT-76 tedariki için sözleÅŸme imzalandÄ±.

19 BÄ°N 500 SÄ°LAHIN TESLÄ°MÄ° BU YIL YAPILACAK

Seri üretim dönemi kapsamÄ±nda 500 adetlik ilk kafile üretimi yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±lda gerçekleÅŸtirildi ve kabul testleri baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±.Kalan 19 bin 500 silahÄ±n üretim ve teslimi bu yÄ±l tamamlanacak.

MPT-76'nÄ±n bazÄ± özellikleri ÅŸöyle:

- Türkiye'nin milli imkanlarla tasarlayÄ±p ürettiÄŸi ilk piyade tüfeÄŸi.

- 42 farklÄ± tasarÄ±m doÄŸrulama testinden geçen ilk ve tek piyade tüfeÄŸi.

- 4 yönlü MIL-1913 NATO standardÄ± modüler monte tertibatÄ±na sahip olup aksesuar ve gece-gündüz optik niÅŸangah kullanÄ±mÄ±na uygun.

- FaydalÄ± model ve patent belgelerine sahip.

- SoÄŸuk dövme metodu ile üretilen serbest salÄ±nÄ±mlÄ± uzun ömürlü namlusuyla kullanÄ±cÄ±sÄ±na güven veriyor.

- 12 kademeli hassas olarak ayarlanabilen dipçik yapÄ±sÄ±na sahip.

- Dakikada 700 atÄ±m gerçekleÅŸtiriyor, 600 metre etkili menzile ve 800 metre/saniye ilk hÄ±za sahip bulunuyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA TEST MERKEZÄ°

YarÄ±n açÄ±lacak Uzun Menzilli AtÄ±ÅŸ Poligonu Test Merkezi, 2 bin 400 metrekare kapalÄ± alan üzerinde faaliyet gösterecek.Yeni atÄ±ÅŸ poligonunda 4 atÄ±ÅŸ kanalÄ±, 8 test odasÄ±, bir silah teÅŸhir salonu, bir heyet odasÄ±, bir toplantÄ± salonu, silah yÄ±kama-yaÄŸlama alanlarÄ± yer alacak.Poligon, OrtadoÄŸu ve Avrupa'nÄ±n en uzun kapalÄ± atÄ±ÅŸ kanalÄ±na sahip poligonu olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Merkezde, hafif silahlara ait bütün çevresel testler dünya standartlarÄ±nda yapÄ±labilecek.

ÖRNEK GÖSTERÄ°LEN TEST ODALARI

Test odalarÄ±nda, piyade tüfekleri, makinalÄ± tüfekler ve makinalÄ± tabancalarÄ±n fonksiyonel atÄ±ÅŸlarÄ±, hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yaÄŸmur testi, yüksek sÄ±caklÄ±k testi, düÅŸük sÄ±caklÄ±k testi, nem testi, çamur testi, zehirli gaz testi, hÄ±zlÄ± kamera çekimleri ve geri tepme kuvveti ölçüm testi gerçekleÅŸtirilebilecek.