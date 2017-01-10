Annelerinin doÄŸalgaz ile zehirlediÄŸi ikizler Ã§izgi film izlerken Ã¶lmÃ¼ÅŸ

BunalÄ±ma giren anne, kocasÄ±na "hakkÄ±nÄ± helal et" ÅŸeklinde mesaj gÃ¶rdÃ¼kten sonra ikizlerini doÄŸalgaz ile zehirleyip kendini astÄ±.

Kentin Ä°hsaniye Mahallesi Sakarya Sokak'ta oturan Zahide Kahraman dün öÄŸleden sonra iddiaya göre, ikiz kÄ±zlarÄ± Åžengül Eslem ve Erçin'i evlerinin oturma odasÄ±ndaki doÄŸalgaz sobasÄ±nÄ± açarak zehirledikten sonra, eÅŸi Mustafa Kahraman'a cep telefonundan 'hakkÄ±nÄ± helal et' mesajÄ± gönderdi, ardÄ±ndan yatak odasÄ±nda kendini iple asarak yaÅŸamÄ±na son verdi. Olayla ilgili soruÅŸturma çok yönlü sürerken, ikiz kÄ±zlar Åžengül Eslem ve Erçin'in dün öÄŸle saatine kadar evlerinin bahçesinde kardan adam yaptÄ±klarÄ± sonra evlerine girdikleri belirlendi.

MESAJI ALINCA EVE GELDÄ° KORKUNÇ TABLO Ä°LE KARÅžILAÅžTI

Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalÄ±ÅŸÄ±rken eÅŸinin gönderdiÄŸi 'hakkÄ±nÄ± helal et' yazÄ±lÄ± mesajÄ± alÄ±nca taksi tutup evine gelen Mustafa Kahraman eÅŸi ve ikiz kÄ±zlarÄ±nÄ±n cesediyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Ä°kiz kÄ±zlarÄ±na düÅŸkünlüÄŸüyle bilinen ve isimlerini kollarÄ±na yazan Mustafa Kahraman olayÄ±n ÅŸokunu uzun süre üzerinden atamadÄ±. Kahraman'Ä± yakÄ±nlarÄ± güçlükle sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

ÇÄ°ZGÄ° FÄ°LM SEYREDERKEN ÖLMÜÅžLER

Ä°ntihar eden ve cesedi yasak odasÄ± tavanÄ±na asÄ±lÄ± bulunan Zahide Kahraman'Ä±n, intihar etmeden önce zehirlediÄŸi ikiz kÄ±zlarÄ±n cansÄ±z bedenleri de oturma odasÄ±nda aynÄ± koltukta bulundu. Ä°kizler Åžengül Eslem ve Erçin'i televizyonda çizgi film izlerken öldükleri belirlendi.BunalÄ±ma giren Zahide Kahraman'Ä±n yaÅŸamÄ±na son vermeden önce kÄ±zlarÄ±nÄ± doÄŸalgaz ile öldürdüÄŸü belirtilirken, savcÄ±lÄ±k yastÄ±kla boÄŸma ihtimalini de araÅŸtÄ±rÄ±yor. Ölmeden önce eÅŸi ile fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n tümünü ve evlilik cüzdanÄ±nÄ± yÄ±rtan Zahide Kahraman ile ikizlerin cenazeleri, Bursa Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan bugün topraÄŸa verilmek üzere BalÄ±kesir'in Dursunbey ilçesine götürüldü.

ERKEKLE YAZIÅžMA Ä°DDÄ°ASI

Polis, ikiz kÄ±zlarÄ±nÄ± zehirledikten sonra intihar eden Zahide Kahraman'Ä±n cep telefonuna el koydu. Zahide Kahraman'Ä±n bir süre önce S.Ç. isimli erkek arkadaÅŸÄ± ile telefonda mesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunu gören Mustafa Kahraman'Ä±n kendisine kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± ve S.Ç.'yi dövdüÄŸü öne sürüldü. AralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle Zahide Kahraman'Ä±n evi terk ettiÄŸi ve 5 gün sonra eÅŸiyle barÄ±ÅŸÄ±p yeniden bir araya geldikleri iddia edildi.