Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/01/2017 18:04

Ä°stanbul'da metro ve marmaray seferlerinin saatleri uzatÄ±ldÄ±


Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, metro ve marmaray seferlerinin saatleri uzatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'da metro seferleri saat 06.00'ya, Marmaray seferleri de 01.00'e kadar uzatÄ±ldÄ±.Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Halkla Ä°liÅŸkiler Birimi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:"RaylÄ± sistem hatlarÄ±mÄ±z bu gece 00.00-06.00 arasÄ± hizmet verecektir. Marmaray hattÄ± seferleri 01.00'e kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Metrobüs hattÄ±mÄ±z 7/24 hizmet vermektedir."

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