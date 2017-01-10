Ä°stanbul'da metro ve marmaray seferlerinin saatleri uzatÄ±ldÄ±

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, metro ve marmaray seferlerinin saatleri uzatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'da metro seferleri saat 06.00'ya, Marmaray seferleri de 01.00'e kadar uzatÄ±ldÄ±.Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Halkla Ä°liÅŸkiler Birimi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:"RaylÄ± sistem hatlarÄ±mÄ±z bu gece 00.00-06.00 arasÄ± hizmet verecektir. Marmaray hattÄ± seferleri 01.00'e kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Metrobüs hattÄ±mÄ±z 7/24 hizmet vermektedir."