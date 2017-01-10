Belediyenin uyarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼

Ã‡anakkale'nin Biga ilÃ§esindeki kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ±, belediyenin tÃ¼m ikazlarÄ±na raÄŸmen Ã§Ã¶ktÃ¼.

Çanakkale'nin Biga Ä°lçesi'nde, 22 bin metrekare alan üzerine kurulu kapalÄ± pazaryerinin çatÄ±sÄ±, 5 gündür üzerinde biriken karlar yüzünden çöktü. Olayda yaralanan kimsenin olmamasÄ± ise sevindirdi. Belediye ekipleri, alanda enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

YOÄžUN KAR YAÄžIÅžI NEDENÄ°YLE ÇÖKTÜ

Biga'da 5 gündür aralÄ±klarla süren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, kapalÄ± pazaryeri çatÄ±sÄ±nÄ± çökertti. Pazaryerinde kimsenin olmamasÄ± olasÄ± bir olumsuzluÄŸu önledi. KapalÄ± pazaryerinin hemen yanÄ±nda bulunan bir kafe ise güvenlik gerekçesiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. Olay yerine Kaymakam Gökhan Görgülü Aslan, Biga Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Ä°smail IÅŸÄ±k ve Biga Ä°lçe Emniyet Müdürü Murat SarÄ± gelerek, inceleme yapan ekiplerden bilgi aldÄ±. Belediyeye ait iÅŸ makineleri, pazaryerinde enkaz kaldÄ±rdÄ±.

BELEDÄ°YE ÖNCEDEN UYARI YAPTI

KapalÄ± pazaryerinin çökmesine ÅŸahit olan Ä°brahim Küçük, "Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Bigaspor lokaline giriÅŸ yaptÄ±m. Ciddi bir gürültü duyduk. KapalÄ± pazaryerinin çatÄ±sÄ±nÄ±n bir anda çöktüÄŸünü fark ettik. ZannettiÄŸim kadarÄ±yla altÄ±nda hiç kimse yoktu. Belediyenin yaptÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±lar çok önemli ve isabetli olmuÅŸ. Ä°nsanlarÄ±n bunu dikkate alÄ±p kapalÄ± pazaryerine giriÅŸ yapmamasÄ± lazÄ±m. Muhtemelen az hasarla atlatÄ±ldÄ±. Tek temennimiz can kaybÄ± gibi ÅŸeyler olmasÄ±n." diye konuÅŸtu.