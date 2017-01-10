FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda kamudan 135 bin 356 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulunurken, FETÃ– nedeniyle kamudan bugÃ¼ne kadar kaÃ§ kiÅŸinin ihraÃ§ edildiÄŸini belirtti.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu CNN Türk'te gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.AçÄ±klamadan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

(Torununa bakan büyükanneye maaÅŸ) Anne istihdama devam etsin, anneanne veya babaanne çocuÄŸa baksÄ±n. Bu projeye ay sonunda son ÅŸeklini vereceÄŸiz. 6-7 milyon TL'lik bir finansmanÄ± var. Her yÄ±l için 100 bin anne, 5-6 yÄ±llÄ±k periyotta 500 bin aileyi ilgilendiriyor. ÇÄ±kan sonuçlarÄ± 6 -7 ay sonra konuÅŸacaÄŸÄ±z. Pilot uygulamayÄ± göreceÄŸiz.

(KÄ±dem tazminatÄ±) Referandum sürecinden sonra daha saÄŸlÄ±klÄ± güveniliri hhakaniyetli ve sürdürülebilir bir kÄ±dem tazminatÄ± fonunu ülkemize kazandÄ±racaÄŸÄ±z.

(Esnaf fonu) EsnafÄ±n Ahilik Fonu tasarÄ±sÄ± tamamlandÄ±, Meclis'e gönderiyoruz.

(TaÅŸerona kadro) Referandumdan sonra Kamu ÇalÄ±ÅŸanÄ± Reformu yapacaÄŸÄ±z. Bu reform da taÅŸeron da olacak. Bir süre daha sabÄ±rlÄ± olmalarÄ± gerekiyor.

(FETÖ soruÅŸturmalarÄ±) Tüm kamuda 135 bin 356 kiÅŸi ihraç edildi.