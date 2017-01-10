15 yÄ±l sonra Ä°zmir'de bir ilk kara kÄ±ÅŸ kent merkezini etkisi altÄ±na aldÄ±

Olumsuz havanÄ±n tÃ¼m yurdu etkisi altÄ±na almasÄ±yla Ä°zmir'de kara kÄ±ÅŸa teslim oldu.

SÄ±cak havanÄ±n senenin hemen her gününde hakim olduÄŸu Ä°zmir, uzun yÄ±llar sonra en yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± aldÄ±. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelinde 15 yÄ±l sonra okullar yarÄ±n (çarÅŸamba) tatil edildi. Ä°zmir'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kent genelinde etkili oldu. Hemen hemen bütün ilçelerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken, Ä°zmir Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden öÄŸrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayÄ± dikkate alan ekipler, yarÄ±n (çarÅŸamba) Ä°zmir il genelinde eÄŸitime bir gün ara verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.