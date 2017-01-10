Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/01/2017 19:08

TSK DAEÅž'in barÄ±nma yerlerinin ve silah mevzilerinin imha edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'in 3 barÄ±nma yeri imha edildi. BarÄ±nma yeri olarak bilinen alandan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kabilen terÃ¶ristin olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerinde DEAÅž terör örgütüne ait 3 barÄ±nma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 9 hedef imha edildi.TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmede, Harekat kapsamÄ±nda 10.02-10.30 saatleri arasÄ±nda Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerine Türk Hava KuvvetleriÌ‡ne aiÌ‡t savaÅŸ uçaklarÄ±yla hava harekatÄ± düzenlendiÄŸi bildirildi.

BARINMA YERLERÄ° VE SÄ°LAH MEVZÄ°LERÄ° Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

Bilgilendirmede, hava harekatÄ±nda, terör örgütü DEAÅž mensuplarÄ±na ait 3'ü barÄ±nma yeri, 9'u savunma ve silah mevzisi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 12 hedefin ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

DIÅžARI ÇIKABÄ°LEN OLMADI

Daha önceden barÄ±nma yerinde olduÄŸu tespit edilen teröristlerden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kabilen olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen bilgilendirmede, görevlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n emniyetle üslerine döndüÄŸü aktarÄ±ldÄ±.

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