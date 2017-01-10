Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/01/2017 19:16

TekirdaÄŸ'da FETÃ–'nÃ¼n il imamÄ± ve emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda TekirdaÄŸ merkezli 25 ilde aynÄ± anda operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda TekirdaÄŸ'da FETÃ–'nÃ¼n il imamÄ± ve emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸu sÃ¶ylendi.

TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± ile Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri planlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.TekirdaÄŸ, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir baÅŸka olmak üzere toplam 25 ilde aynÄ± anda yapÄ±lan operasyonlarda arama ve gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan toplam 121 kiÅŸiden 55'i gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

TEKÄ°RDAÄž ESKÄ° Ä°L EMNÄ°YET MÜDÜR ALÄ° YILMAZ GÖZALTINA ALINDI

GözaltÄ± kararÄ± bulunanlardan 39'unun daha önceden FETÖ üyeliÄŸi nedeniyle tutuklu olarak cezaevinde bulunduÄŸu bildirildi. Yetkililer, gözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda eski TekirdaÄŸ Ä°l Emniyet Müdürü Ali YÄ±lmaz'Ä±n da bulunduÄŸu bildirdiler.

FETÖ'NÜN "TEKÄ°RDAÄž Ä°L Ä°MAMI" YAKALANDI

YÄ±lmaz'Ä±n Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve TekirdaÄŸ'a gönderildiÄŸi belirtildi. FETÖ'nün TekirdaÄŸ Ä°l Ä°mamÄ±nÄ±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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Ankara'da eylem ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak 1 ay boyunca yasak

Ankara ValiliÄŸi kent genelinde eylem yapÄ±lmasÄ±nÄ± bir ay sÃ¼reyle yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.


TSK DAEÅž'in barÄ±nma yerlerinin ve silah mevzilerinin imha edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'in 3 barÄ±nma yeri imha edildi. BarÄ±nma yeri olarak bilinen alandan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kabilen terÃ¶ristin olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi.


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda kamudan 135 bin 356 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulunurken, FETÃ– nedeniyle kamudan bugÃ¼ne kadar kaÃ§ kiÅŸinin ihraÃ§ edildiÄŸini belirtti.