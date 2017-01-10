TekirdaÄŸ'da FETÃ–'nÃ¼n il imamÄ± ve emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda TekirdaÄŸ merkezli 25 ilde aynÄ± anda operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda TekirdaÄŸ'da FETÃ–'nÃ¼n il imamÄ± ve emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸu sÃ¶ylendi.

TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± ile Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri planlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.TekirdaÄŸ, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir baÅŸka olmak üzere toplam 25 ilde aynÄ± anda yapÄ±lan operasyonlarda arama ve gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan toplam 121 kiÅŸiden 55'i gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

TEKÄ°RDAÄž ESKÄ° Ä°L EMNÄ°YET MÜDÜR ALÄ° YILMAZ GÖZALTINA ALINDI

GözaltÄ± kararÄ± bulunanlardan 39'unun daha önceden FETÖ üyeliÄŸi nedeniyle tutuklu olarak cezaevinde bulunduÄŸu bildirildi. Yetkililer, gözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda eski TekirdaÄŸ Ä°l Emniyet Müdürü Ali YÄ±lmaz'Ä±n da bulunduÄŸu bildirdiler.

FETÖ'NÜN "TEKÄ°RDAÄž Ä°L Ä°MAMI" YAKALANDI

YÄ±lmaz'Ä±n Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve TekirdaÄŸ'a gönderildiÄŸi belirtildi. FETÖ'nün TekirdaÄŸ Ä°l Ä°mamÄ±nÄ±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.