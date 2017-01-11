11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ iptal edilen Ä°DO ve BUDO seferleri

Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi
Ä°DO'nun iptal seferleri ÅŸöyle:
06:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma HÄ±zlÄ± Feribot
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü
BUDO'nun sefer iptalleri ÅŸöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
08:30 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece) seferi,
08:30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
09:00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas) seferi,
09:30 Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
10:30 Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi,
10:45 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiÅŸtir.