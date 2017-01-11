Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/01/2017 06:25

11 Ocak Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ iptal edilen Ä°DO ve BUDO seferleri

Ä°DO ve BUDO

Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi

Ä°DO'nun iptal seferleri ÅŸöyle:

06:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma HÄ±zlÄ± Feribot

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü 

BUDO'nun sefer iptalleri ÅŸöyle: 

07:00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 

08:30 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece) seferi, 

08:30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 

09:00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas) seferi, 

09:30 Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 

10:30 Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi, 

10:45 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiÅŸtir.

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