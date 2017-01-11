Reina saldÄ±rganÄ± 2 Ocak'ta polisin elinden son anda kurtulmuÅŸ

BakÄ±rkÃ¶y'de polis ekipleri 2 Ocak'ta bir aracÄ± durdurdu. Ä°ddiaya gÃ¶re arka koltukta oturan ÅŸahÄ±s Reina saldÄ±rganÄ± Abdulgadir Masharipov idi.Bunun ardÄ±ndan otomobildekiler Ã¶nce polise ateÅŸ aÃ§tÄ± daha sonra olay yerinden ayrÄ±ldÄ±

Habertürk Gazetesinde yer alan habere göre, Ä°stanbul’da 2 Ocak Pazartesi’yi 3 Ocak SalÄ±’ya baÄŸlayan gece, BakÄ±rköy Ekrem Kurt BulvarÄ±’nda rutin uygulama yapan trafik polisleri, içinde 3 kiÅŸi bulunan beyaz renkli Toyota Auris marka aracÄ± trafik kontrolü için durdurdu.Sürücüden ehliyet ve ruhsat isteyen polis, arka koltukta oturan kiÅŸiyi Reina’yÄ± kana bulayan Abdulgadir Masharipov’a benzettiÄŸi için kimlik istedi. Tam bu sÄ±rada sürücü gaza bastÄ± ve araç bulvardan D-100 Karayolu istikametine yöneldikten sonra TopkapÄ± yönüne ilerlemeye baÅŸladÄ±.

ARAÇ BEYOÄžLU’NDA BULUNDU

Åžüpheli aracÄ±n peÅŸine polis aracÄ± takÄ±ldÄ±. Kovalamaca sÄ±rasÄ±nda ÅŸüpheli aracÄ±n arka koltuÄŸunda oturan kiÅŸi tarafÄ±ndan 2 el ateÅŸ edildi.

AteÅŸ sonucu polis aracÄ±nÄ±n lastiÄŸi patladÄ± ve kovalamaca sona erdi. Bölgede çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden ekipler, aracÄ± BeyoÄŸlu PiyalepaÅŸa Mahallesi’nde bir ara sokaÄŸa park edilmiÅŸ halde buldu.

ARAÇ ÇALINTI, PLAKA Ä°KÄ°Z

Olayla ilgili Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Terk edilmiÅŸ aracÄ±n ÅŸasi numarasÄ±yla yapÄ±lan incelemede çalÄ±ntÄ± olduÄŸu, sahibinin kaskodan parasÄ±nÄ± bile aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

ÇalÄ±ntÄ± aracÄ±n üzerindeki plakanÄ±nsa yine beyaz renkli bir Toyota Auris’e ait ikiz plaka olduÄŸu, böylece trafikte rahatça dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Olayla ilgili önceki gün operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Birkaç adrese baskÄ±n düzenlendi. BaskÄ±nlarda Reina saldÄ±rganÄ± Masharipov bulunamadÄ± ancak trafik kontrolü sÄ±rasÄ±nda araçta olan kiÅŸilerden biri gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžüpheli, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’nde sorguya alÄ±ndÄ±. Polisin aldÄ±ÄŸÄ± ilk ifadeden sonra arka koltuktaki kiÅŸinin Masharipov olduÄŸu iddiasÄ± daha güçlü hale geldi.

Araçtaki kiÅŸinin Reina saldÄ±rganÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemeye yönelik çalÄ±ÅŸma sürüyor. Bu arada Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’nce yürütülen çalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, teröristin geldiÄŸi ve kaçtÄ±ÄŸÄ± güzergâh ile birlikte, gece kulübünün içerisinde, çevresinde ve diÄŸer illerde bulunan çok sayÄ±da güvenlik kamerasÄ±ndan görüntü alÄ±ndÄ±.

Görüntüleri incelemek için özel ekip kuruldu. Özel ekibin yoÄŸun çalÄ±ÅŸma sonucu 90 bin saatlik görüntü incelediÄŸi öÄŸrenildi.