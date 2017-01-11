O ilde veliler Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okula gitmesine bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶sterdi

Erzurum'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 7 derece olmasÄ±na raÄŸmen okullarÄ±n tatil edilmemesine velilerin tepkisi bÃ¼yÃ¼k oldu

Türkiye’nin farklÄ± bölgelerinde kar etkisini sürdürürken, birçok il ve ilçede okullar tatil edildi.

Erzurumlular ise, batÄ±da birçok ilde okullarda eÄŸitime ara verilirken, illerindeki okullarÄ±n tatil olmamasÄ±nÄ±, “Bizim çocuklar kutup ayÄ±sÄ± mÄ±?” diyerek eleÅŸtirdiler. Twitter üzerinden tepkilerini dile getiren Erzurumlular, il genelindeki okullarÄ±n tatil edilmesini isterken, bir Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±, “BatÄ±da okullar tatil edilirken Erzurum’da daha tatil edilmedi. Gerçekten enteresan” diye yazdÄ±.

ÖÄžRENCÄ°LERE BAÅžARILAR

BaÅŸka biri “Kar yaÄŸdÄ± Ä°stanbul çocuklarÄ± tatil :) Ardahan Erzurum’da 3 metre kar var çocuklar okula gidiyor peki bu çocuklar kutup ayÄ±sÄ± mÄ± :))” yorumunda bulundu.

Erzurum’da dün hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± -7 dereceydi. Ancak -30 dereceyi de gören ilin valisi Seyfettin AzizoÄŸlu, Hürriyet’e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Erzurum için hava sÄ±cak. OkullarÄ±n tatil olmasÄ±nÄ± gerektiren bir durum yok. O yüzden tatil etmedik” dedi. Vali AzizoÄŸlu, öÄŸrencilere de derslerinde baÅŸarÄ±lar diledi.

‘-38, HÂLÂ OKULA GÄ°DÄ°RLER’

Twitter ozerinden Erzurum’da okullarÄ±n tatil edilmemesine gösterilen tepkilerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

Burcu Tatar @BurcuTatar27: ErzurumlularÄ±n haklÄ± isyanÄ±. -32 de okullar neden tatil edilmiyor. Bizim çocuklarÄ±mÄ±z “kutup ayÄ±sÄ±mÄ±” #Erzurum #MEB

Fatih Altan @fatihaltanf: Ä°stanbul’da kar yaÄŸmÄ±ÅŸ bazÄ± üniversiteler tatil vermiÅŸ biz Erzurum’da - 34 de okula gidiyoruz kutup ayÄ±sÄ± mÄ±yÄ±z biz.

Nizan @proleter5: Erzurum’da yaÅŸayanlar kutup ayÄ±sÄ± mÄ±? -32 derece okul tatil olmuyor.

Atilla Dilaver @AtillaDilaver: Ä°stanbul’da okullarÄ±n tatil edilmesinden sonra Erzurum’lu soruyor: “ La gardaÅŸ bizim uÅŸahlar kutup ayÄ±sÄ± mÄ± -36 okula hâlâ gidirler..”