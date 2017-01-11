Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/01/2017 06:44

Darbeci askerlerle ilgili karar 23 Ocak'ta verilecek

darbeci askerler

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerler hakkÄ±nda karar 23 Ocak'ta verilecek

Darbeci sekiz askerlerden Süleyman ÖzkaynakçÄ± ve Bilal Kurugül, Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. 

Mahkemede askerlerin avukatlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aralarÄ±nda eski Adalet BakanÄ± Mihalis Statopoulos'un da bulunduÄŸu bir grup bilirkiÅŸi de dinlendi. Mahkeme sonunda savcÄ±, askerlerin, adil yargÄ±lanmasÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸeler sebebiyle iade edilmemelerini talep etti.Hakimler, karar verilmek üzere 23 Ocak'ta mahkemenin yeniden toplanmasÄ±na karar verdi. DiÄŸer askerler hakkÄ±ndaki duruÅŸmalar ise bu hafta içinde yapÄ±lacak. 

Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kÄ±sa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrÄ± duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, 3 asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiÅŸ, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmiÅŸti.

Yunan temyiz mahkemeleri baÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiÄŸi 3 darbeci asker de temyiz baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.Yüksek Mahkemenin kararÄ± darbeci askerlerin iade süreçlerine iliÅŸkin nihai adÄ±m olacak.

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