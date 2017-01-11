SaldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 2 terÃ¶rist yakalandÄ±

Siirt'te bir adrese dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Siirt'te bir hücre evine düzenlenen operasyonda saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 2 PKK'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi.AlÄ±nan bilgiye göre, kentte saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan teröristlere iliÅŸkin istihbari bilgi alan Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, teröristlerin bulunduÄŸu Çal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.Polisin "teslim olun" çaÄŸrÄ±sÄ±na teröristler silahla karÅŸÄ±lÄ±k verince çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada terör örgütü PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan gelen 2 kadÄ±n terörist etkisiz hale getirildi.Hücre evinde yapÄ±lan aramada birer kalaÅŸnikof marka uzun namlulu silah ve hücum yeleÄŸi, ikiÅŸer tabanca ve anti-tank roket mühimmatÄ±, üç anti-personel roket mühimmatÄ±, 12 el bombasÄ± ile çok sayÄ±da mühimmat ele geçirildi.