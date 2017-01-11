Ã‡ankÄ±rÄ± merkezli 7 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucu 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Ã‡ankÄ±rÄ± merkezli 7 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ÇankÄ±rÄ± merkezli 7 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 10 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.ÇankÄ±rÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, terör örgütleri ile mücadelenin kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸi ifade edilerek, "Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca terör örgütü FETÖ/PDY yapÄ±lanmasÄ± ile ilgili ÇankÄ±rÄ± merkezli 7 ilde operasyon yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup ÅŸu an için toplam 10 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.