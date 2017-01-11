HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden atlayan kiÅŸi kendisini kurtaran polisten kaÃ§tÄ±

Kendini HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden aÅŸaÄŸÄ±ya bÄ±rakan bir kiÅŸiyi, polis can simidiyle karaya Ã§Ä±karttÄ±. Ancak polisin ifade alacaÄŸÄ±nÄ± bilen kiÅŸi, oradan hemen uzaklaÅŸtÄ±.

Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarÄ±na çÄ±kan bir kiÅŸi, kendini metrelerce yüksekten Haliç'in soÄŸuk sularÄ±na bÄ±raktÄ±. Deniz polisinin can simidi ile kurtardÄ±ÄŸÄ± ÅŸahÄ±s, karaya çÄ±kar çÄ±kmaz ifadesi alÄ±nmak üzere emniyete götürüleceÄŸi sÄ±rada polisin elinden kaçarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. ÅžahsÄ±n kendini Haliç'in soÄŸuk sularÄ±na bÄ±rakmasÄ± ve polisin elinden kaçma anlarÄ± Ä°hlas Haber AjansÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye görüntülendi.

HALÄ°Ç'E ATLADI

Haliç Metro Köprüsü'nde aksiyon filmlerini aratmayacak sahneler yaÅŸandÄ±. KimliÄŸi öÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi köprü üzerine gelip, seyir terasÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±ya atlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Polis ekiplerinin yoÄŸun çabalarÄ±na raÄŸmen ÅŸahÄ±s ikna edilemedi. Bir süre sonra kimliÄŸi belirsiz ÅŸahÄ±s kendisini Haliç'in soÄŸuk sularÄ±na bÄ±raktÄ±.

POLÄ°STEN KAÇTI

ÅžahsÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya atlayÄ±ÅŸÄ± saniye saniye Ä°HA tarafÄ±ndan görüntülendi. Bu sÄ±rada aÅŸaÄŸÄ±da hazÄ±r bekleyen deniz polisi ÅŸahsa can simidi attÄ±. Can simidini yakalayan ÅŸahÄ±s son anda kurtarÄ±ldÄ±. Daha sonra tekneyle karaya götürülen vatandaÅŸa ilk müdahale saÄŸlÄ±k ekiplerinden geldi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± müdahale sonrasÄ± ÅŸahsÄ±n durumunun iyi olduÄŸunu belirlendi. Bu sÄ±rada polis ekipleri, vatandaÅŸÄ± ifadesini almak için polis merkezine götürmek istedi. Polis otosuna götürülen ÅŸahÄ±s polis ekiplerinin elinden kaçarak gözlerden kayboldu.

SANÄ°YE SANÄ°YE KAYDEDÄ°LDÄ°

Tüm bu yaÅŸananlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Haliç Metro Köprüsü'ne çÄ±kan ÅŸahÄ±s polisin ikna çabalarÄ±na raÄŸmen kendisini suya bÄ±rakÄ±yor. Deniz polisi can simidini atarak vatandaÅŸÄ± kurtarÄ±yor. ArdÄ±ndan ÅŸahÄ±s polis otosuna götürülürken polislerin elinden kaçarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸÄ±yor.