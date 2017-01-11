Ä°stanbul'un 145 yÄ±llÄ±k geleneÄŸi deÄŸiÅŸiyor

Ä°stanbul'da otobÃ¼s, tramvay ve metrobÃ¼slerle yolcu taÅŸÄ±yan Ä°ETT, otobÃ¼sleri Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne devredecek.

Ä°stanbul Elektrik Tramvay ve Tünel Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü (Ä°ETT), önümüzdeki günlerde Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye (Ä°BB) Meclisi'nin onayÄ±na sunulacak bir projeyle Ä°stanbul'un toplu ulaÅŸÄ±mÄ±nda "tek otorite" olacak. Yeni düzenlemeye göre, Ä°stanbul'da 145 yÄ±ldÄ±r yolcu taÅŸÄ±yan Ä°ETT, elindeki otobüsleri Ä°BB'ye devredip metrobüs, tünel ve tramvay dÄ±ÅŸÄ±nda yolcu taÅŸÄ±mayacak. Ä°ETT fonksiyon deÄŸiÅŸikliyle, altÄ±ndaki iÅŸleticileri denetleyen, koordine eden ve planlayan bir kuruma dönüÅŸecek. Yeni düzenleme Ä°BB Meclis gündemine getirilmeden önce Ä°ETT Genel Müdürü Arif Emecen Hukuk Komisyonu ile UlaÅŸÄ±m Komisyonu'na sunum yaptÄ±.

TEK OTORÄ°TE OLACAK

Adil Emecen Ä°BB Meclisi'nin onayÄ±ndan sonra hayata geçirilmesi planlanan teklifin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± Hürriyet'e anlattÄ±:"Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±mda birden fazla otorite var. Toplu ulaÅŸÄ±mda tek elden planlama, koordine, denetim planlanÄ±yor. Ä°ETT'nin iÅŸletmenin bir kÄ±smÄ±ndan çekilerek tecrübesini danÄ±ÅŸmanlÄ±k, koordinasyon, planlama ve denetim fonksiyonlarÄ±na odaklanmasÄ± düÅŸünülüyor. Ä°ETT, 145 yÄ±llÄ±k tecrübesi ve birikimiyle bu konuda yol haritasÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±na destek ve katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu sadece otobüslerin deÄŸil tüm lastik tekerlekli araçlarÄ±n (taksilerin, minibüslerin, iÅŸyeri ve okullarÄ±n servis araçlarÄ±, metrolar ve deniz otobüsleri) sisteme dahil edileceÄŸi, entegre bir ulaÅŸÄ±m planÄ± olacak. Planlama, denetleme ve koordinasyon tek elde toplanacak. Ä°ETT hem Türkiye'deki hem dünyadaki diÄŸer toplu ulaÅŸÄ±m otoritelerine danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapacak."

ÜÇLÜ KONTROL SÄ°STEMÄ°

Ä°stanbul'da yolcu konforunun ve güvenliÄŸinin artacaÄŸÄ±nÄ± öne süren Arif Emecan, "Hem kaynak hem hat optimizasyonunu saÄŸlayacak bir yapÄ± olacak. Metrekareye 4 yolcu düÅŸecek bir sistem planlanÄ±yor. Sahada Ä°ETT bünyesinde yetiÅŸen denetleyici ve kontrol elemanlarÄ± vasÄ±tasÄ±yla, ayrÄ±ca üçüncü göz olarak tabir edilen, dÄ±ÅŸarÄ±dan hizmet alÄ±nmak suretiyle, profesyonel ekiplerce ayda en az bir sefer her bir araç gözden geçirilecek. Yolcu konforunu öne çÄ±karÄ±lacak. AracÄ±n klimasÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor mu, ÅŸoför yolcu güvenliÄŸini tehlikeye atacak ÅŸekilde araç kullanÄ±yor mu, cep telefonuyla konuÅŸurken araç kullanmaya devam ediyor mu gibi, hem insanlÄ± hem de 'karakutu', yani elektronik ve teknolojik denetimler sürecek. Bu konuyla ilgili dünyada aralarÄ±nda Londra, Seul, Newyork, Singapur, Honkong, Kopenhaf'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 30 ÅŸehri inceledik" diye konuÅŸtu.

"ÖZELLEÅžTÄ°RME ANLAMINA GELÄ°R"

Ä°BB Meclisi Hukuk Komisyonu'nun CHP'li üyesi Ä°sa Öztürk, Ä°ETT otobüslerinin Otobüs AÅž'ye devrinin söz konusu olduÄŸunu belirterek yeni planlanan sisteme yönelik eleÅŸtirilerini ÅŸöyle dile getirdi: "Ä°stanbul gibi bir yerde taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k sadece kâr amaçlÄ± düÅŸünülemez. Özel sektöre devredildiÄŸinde temel amaç kar olacaÄŸÄ± için vatandaÅŸa daha pahalÄ± ulaÅŸÄ±m olarak yansÄ±yacak. Ä°BB sübvanse etmek zorunda kalacak. Ä°BB ulaÅŸÄ±mdan çekilmemeli. Belediye kuruluÅŸu olarak Ä°ETT, SayÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan denetlenebiliyor. Otobüsler, Otobüs AÅž'ye devredildiÄŸinde bir ticari ÅŸirkete geçtiÄŸi için denetim dÄ±ÅŸÄ± kalÄ±yor. ÖzelleÅŸtirme demek bu" dedi.