Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/01/2017 11:42

Siirt'te saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi


Siirt Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla, hÃ¼cre evinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 2 kadÄ±n terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼Ã§

Siirt'te bir hücre evine düzenlenen operasyonda saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 2 PKK'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi.AlÄ±nan bilgiye göre, kentte saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan teröristlere iliÅŸkin istihbari bilgi alan Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, teröristlerin bulunduÄŸu Çal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

DAÄž KADROSUNDAN GELEN 2 KADIN TERÖRÄ°ST ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin 'teslim olun' çaÄŸrÄ±sÄ±na teröristler silahla karÅŸÄ±lÄ±k verince çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada terör örgütü PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan gelen 2 kadÄ±n terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHÄ°MMAT ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Hücre evinde yapÄ±lan aramada birer kalaÅŸnikof marka uzun namlulu silah ve hücum yeleÄŸi, ikiÅŸer tabanca ve anti-tank roket mühimmatÄ±, üç anti-personel roket mühimmatÄ±, 12 el bombasÄ± ile çok sayÄ±da mühimmat ele geçirildi.

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Camide telefonla konuÅŸanlarÄ± bÃ¶yle cezalandÄ±rÄ±yorlar

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Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ne zamana kadar etkisini gÃ¶sterecek

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