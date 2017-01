Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ TAK Ã¼stlendi

Geçen hafta İzmir adliyesinin önünde yaşanan terör saldırısını TAK'ın yaptığı açıklandı.

Geçtiğimiz perşembe günü İzmir Bayraklı Adliyesi önünde meydana gelen ve kahraman polis Fethi Sekin'in dikkati sayesinde faciadan dönülen alçak terör saldırısını bölücü örgütün taşeronu TAK üstlendi.

NE OLMUŞTU?

5 Ocak perşembe günü İzmir'de bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi C kapısına gelen teröristler içeri girmek istemişti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan şüphelenmiş, izin vermemişti. Araçtan çıkan teröristler kaçmaya başladı, bomba yüklü aracı patlattı.Mermisi bitene kadar çatışan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit oldu. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.Polis memuru Fethi Sekin (Solda) ve Adliye personeli Musa Can (Sağda) hain saldırıda can vermişti...

BEŞİKTAŞ VE KAYSERİ SALDIRISINI DA ÜSTLENMİŞTİ

TAK daha önce Beşiktaş'ta 45 kişinin şehit olduğu, 155 kişinin yaralandığı saldırı ile Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısını da üstlenmişti.