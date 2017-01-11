Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ TAK Ã¼stlendi

GeÃ§en hafta Ä°zmir adliyesinin Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± TAK'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

GeçtiÄŸimiz perÅŸembe günü Ä°zmir BayraklÄ± Adliyesi önünde meydana gelen ve kahraman polis Fethi Sekin'in dikkati sayesinde faciadan dönülen alçak terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± bölücü örgütün taÅŸeronu TAK üstlendi.

NE OLMUÅžTU?

5 Ocak perÅŸembe günü Ä°zmir'de bomba yüklü araçla Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ±na gelen teröristler içeri girmek istemiÅŸti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan ÅŸüphelenmiÅŸ, izin vermemiÅŸti. Araçtan çÄ±kan teröristler kaçmaya baÅŸladÄ±, bomba yüklü aracÄ± patlattÄ±.Mermisi bitene kadar çatÄ±ÅŸan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Sekin ile adliye çalÄ±ÅŸanÄ± Musa Can ÅŸehit oldu. ÇatÄ±ÅŸmada 2 terörist öldürüldü.Polis memuru Fethi Sekin (Solda) ve Adliye personeli Musa Can (SaÄŸda) hain saldÄ±rÄ±da can vermiÅŸti...

BEÅžÄ°KTAÅž VE KAYSERÄ° SALDIRISINI DA ÜSTLENMÄ°ÅžTÄ°

TAK daha önce BeÅŸiktaÅŸ'ta 45 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu, 155 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± ile Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 55 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± da üstlenmiÅŸti.